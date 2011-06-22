"تعصب عربی" کار دست سپاه مختار می دهد/ صحنه های تکان دهنده از نبرد "حر و راء"

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای قسمت 35 سریال، جاسوس آل زبیر ـ که نقش او توسط مسعود میّمی مدیر برنامه ریزی سریال ایفاء شده ـ به دستور احمر بن شمیط گوش، چشم و زبانش بریده و راهی سپاه آل زبیر می شود که دیدن این منظره روحیه سپاهیان آل زبیر را تضعیف کرده و به هم می ریزد.

در این میان "مُهّلب" که همچنان در تلاش برای ایجاد تفرقه میان سپاه عرب ها و ایرانیان سپاه مختار است، فردی را برای صلح نزد سپاه مختار می فرستد اما تلاش هایش در ابتدا بی نتیجه می ماند و به مرور به نتیجه می رسد.

در این قسمت مخاطبان شاهد صحنه هایی تکان دهنده از "نبرد حروراء" خواهند بود که طی آن "بن کامل" با بازی عنایت شفیعی و "کیان" با بازی رضا رویگری نبردی جانانه می کنند. بر اساس این خبر صحنه های مربوط به نبرد حروراء به دلیل تاکید کارگردان بر وقایع گرایی و نزدیکی به حقیقت، دارای خشونت زیادی است و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که بیماری قلبی و یا مشکلات عصبی و روحی دارند، قسمت دوم جنگ حروراء را که در بیست دقیقه پایانی قسمت 35 پخش می شود را تماشا نکنند.

قسمت 35 همچنین پایان بازی یکی از بازیگران مهم سریال مختارنامه خواهد بود.