اولین جلسه ستاد پشتیبانی طرح هدفمندی یارانه ها در البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها جلسه ستاد پشتیبانی طرح هدفمند سازی یارانه ها به منظور کنترل و نظارت بر بازار ظهر چهارشنبه در محل سازمان بازرگانی استان البرز برگزار شد.

در این جلسه رئیس سازمان بازرگانی، معاون نظارت و بازرسی سازمان و روسای برخی اتحادیه های صنفی جهت هماهنگی های لازم حضور داشتند.

در این جلسه، تیمور پورحیدری رئیس سازمان بازرگانی با ارزیابی شرایط حاکم بر بازار بر لزوم همکاری موثر عوامل دخیل در این حوزه تاکید نمود و این امر را بسیار مهم دانست.

وی اظهار داشت: باید مشکلات را به حداقل برسانیم تا شهروندان عزیز استان البرز با کمترین دغدغه، خدمات لازم را دریافت کنند.

دستورالعملی در خصوص اعمال برخی تغییرات در نرخهای اقلام کالایی ابلاغ شد

نصرالله نصیری معاون نظارت و بازرسی سازمان نیز در همین راستا افزود: دستورالعملی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص اعمال برخی تغییرات در نرخهای اقلام کالایی در محل استان ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به این امر، می توان با همکاری سازنده با واحدهای تولیدی و لحاظ مولفه هایی همچون نرخ مواد اولیه، حاملهای انرژی و افزایش نرخ دستمزد نیروی کار، شرایط بهتری در کرج قیمت کالاها چه در حوزه تولید و توزیع و چه درحوزه رقم زد.

نصیری در ادامه یادآور شد: با توجه به گستره استان البرز در حوزه تولید و بازار مصرف، لازم است پیش بینی و برنامه ریزی درستی را داشته باشیم تا بتوانیم از این مرحله نیز به خوبی عبور کنیم.



جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان برگزار شد



دهمین جلسه شورای نظارت و کنترل بازار استان البرز با موضوعیت بررسی روند قیمتی کالا ها، نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و بررسی وضعیت تامین اقدام کالایی در طرح ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد.



عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از جمله چای، برنج، خرما، عسل،‌گوشت گرم ، ماهی ، مرغ و ... توسط تولیدکنندگان در نمایشگاه ویژه برای اولین بار در استان البرز در این جلسه طرح و مورد توجه قرار گرفت .

همچنین در این جلسه مقرر شد که اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی با حضور نمایندگان اتحادیه های صنفی و مجمع امور صنفی راههای تامین به موقع اقلام کالایی طرح ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان را مورد بررسی قرار دهند.