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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

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حمله به معاون وزیر نفت ایران در عراق/ ضیغمی در سلامت است

حمله به معاون وزیر نفت ایران در عراق/ ضیغمی در سلامت است

افراد مسلح ساعاتی قبل به مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و هیئت همراه در حومه شهر بغداد حمله کردند که این یورش نافرجام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و معاون وزیر نفت از حمله تروریست ها در حاشیه شهر بغداد جان سالم به در برد.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آن است که هم اکنون معاون وزیر نفت در سلامت کامل بوده و مشکلی برای این گروه ایرانی در عراق وجود ندارد.

هدف از حضور معاون وزیر نفت ایران در عراق مذاکره با طرف عراقی برای امضاء قراردادهای بلند مدت صادرات گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی بوده است. پیش بینی می شود در صورت توافق نهایی بین مسئولان دو کشور به طور متوسط روزانه 3 میلیون لیتر گازوئیل برای تامین نیروگاه های برق عراق به این کشور همسایه صادر شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1341775

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