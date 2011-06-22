مسئولان توجهی به تذکرات نمایندگان ندارند

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازخورد بسیاری از تذکراتی که نمایندگان به مسئولان اجرایی به صورت کتبی یا شفاهی می ‌دهند، دیده نمی ‌شود زیرا بارها در مورد مسائل مختلف تذکر داده ‌ایم، اما نمی‌ دانیم مسئولان چه نوع نگاهی به این تذکرات دارند.

وی با بیان اینکه مسئولان توجهی به تذکرات ندارند، اظهارداشت: درباره بنیاد شهید و امور ایثارگران بارها تذکر و به مشکلات این قشر در بخش درمان و مسکن اشاره گردید، اما اصلا توجهی نشده است.

نماینده مردم رشت افزایش هرساله قیمت برنج در بازار را " توطئه برنج " ذکر کرد و از رئیس مجلس خواستار جلوگیری این توطئه شد.

وی افزود: برخی افراد به دلایل مختلف تمایل دارند برنج را از خارج کشور واردات کنند و در زمانی که چند هفته دیگر برنج کشاورزان ایرانی که با تلاش و مشقت فراوان به دست آمده، وارد بازار می ‌شود، به بهانه کمبود برنج، واردات انجام می دهند که باید جلوی این کارها گرفته شود تا مشکلی به مشکلات کشاورزان افزوده نشود.

تامینی در ادامه با اعلام اینکه مشکل مردم سیاسی نیست، اظهار داشت: مسئولان هر روز در منازعات سیاسی درگیر هستند، در حالیکه مشکل مردم این نیست بلکه از جنس مشکلاتی از قبیل بیکاری جوانان، مشکل وام‌ و... است.

وی همچنین با عنوان اینکه بازار داخلی از میوه ‌های وارداتی اشباع شده است، یادآورشد: این میوه ‌ها همانند برنج ‌های وارداتی آلودگی‌ های دارد بارها درباره این موارد تذکر و هشدار داده‌ شده است، اما کسی توجه نمی ‌کند.