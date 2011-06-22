سن دریانوردی 3 سال کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر سعید ایزدیان امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد با بیان اینکه 25 ژوئن با درایت سازمان جهانی دریانوردی و همراهی کشورهای عضوبه عنوان روز جهانی دریانورد نامگذاری شده است، گفت: ایران بیش از 5 هزار کیلومتر مرز دریایی و سواحل جزایر و بیش از 180هزار دریانورد فعال و نیمه فعال، دارد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: کشور ایران به عنوان عضو فعال IMO (سازمان جهانی دریانوردی) در تهیه و بازنگری کنوانسیونهای دریایی عضوی شناخته شده به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تربیت بیش از 5 هزار دریانورد در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: دنیا در سال 2015 میلادی با کمبود 35 هزار تا 56 هزار نفر دریانورد در صنعت حمل و نقل دریایی مواجه است که تربیت 5 هزار دریانورد طبق اهداف برنامه پنجم در ایران نشان از دوراندیشی در اینباره دارد.
ایزدیان افزود: علاوه بر کنوانسیونهای که در 2 سال اخیر دولت با تصویب مجلس گذرانده است IMO نیز قطعنامههای تخصصی با مشارکت فعال متخصصان دریایی ایرانی داشته است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: قطعنامههای 18،14،12 و 19که در سال 2010 در کنفرانس فیلیپین صادر شد نشان از دغدغه کشورها در صنعت حمل و نقل دریایی دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در قطعنامه 18 اهمیت جانی دریانوردان و جلوگیری از برخورد نامناسب با آنها مطرح میشود و یا در قطعنامه 19به بهبود وضعیت دریانوردان، ارتقاء شخصیت اجتماعی آنها و ترویج فرهنگ دریانوردی اشاره شده است.
ایزدیان توسعه خدمات دریایی به منظور حفظ جان دریانوردان را از برنامههای دولت در راستای حمایت از دریانوردان عنوان کرد و افزود: افزایش امنیت دریانوردی با مشارکت نیروی نظامی کشور، آمادگی جهت الحاق کنوانسیونهای مختلف، پیگیری موضوعات نظام وظیفه دریانوردان و کسب تأییدیه بازرسان اتحادیه در ممیزی صدور گواهینامههای دریانوردی از دیگر برنامههای دولت در راستای حمایت از دریانوردان است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی انواع گواهینامههای صادر شده سفرههای نامحدود دریانوردی را در ایران 18هزار فقره اعلام کرد و افزود: نزدیک به 200 هزار فقره گواهینامه سفرههای نزدیک دریانوردی و 200 هزار فقره شناسنامه دریانوردی در ایران صادر شده است.
ایزدیان متوسط شرکت در آزمونهای دریانوردی را سالانه 10هزار نفر اعلام کرد و افزود: تا کنون 57 نفر از بانوان کشور موفق به اخذ گواهینامه دریانوردی شدهاند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی متوسط سن آغاز به کار در عرصه دریانوردی را 26 سال برای افسر دوم، 31سال برای افسر اول و 36سال برای فرمانده اعلام کردو گفت که قصد داریم با برنامهریزی دقیق از این ارقام نزدیک به سه سال کم کنیم.
ایزدیان با بیان اینکه بیشترین دریانوردان سفرههای نامحدود داری شناسنامه صادره از استانهای تهران و خوزستان هستند، افزود: 40درصد از دریانوردان سفرهای نامحدود ساکن تهران و 30درصد ساکن استانهای مجاور هستند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: بیشترین دریانوردان سفرههای نزدیک به بنادر متعلق به استان بوشهر هستند.
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