دولت احمدی نژاد نگاه جامعی به عدالت نداشت

به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود براتی دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی در نشست خبری عدالت در حال گذار که امروز چهارشنبه در آستانه سالروز سوم تیر در دفتر مرکزی تشکل های دانشجویی برگزار شد با بیان اینکه مردم کشورمان در سوم تیر 84 در ادامه حرکت های قبلی خود حماسه ای را شکل دادند، گفت: مردم کشورمان در سوم تیر در راستای تقویت نظام اسلامی وارد صحنه شدند و نشان دادند صاحب اصلی انقلاب هستند و هیچگاه اجازه مصادره انقلاب به اشخاص را نمی دهند.

وی ادامه داد: مردم در سال 84 با حضور جدی خود "نه" بزرگی به فضای سیاست زده کشور گفتند و عده ای از نخبگان سیاست زده را که قصد داشتند به فضای سیاسی دامن بزنند از سوی مردم طرد شدند و فردی که گفتمان مردم و رهبری را مطرح کرد به پیروزی رسید.

دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی تاکید کرد: بسیاری در 6 سال اخیر بدنبال فرصتی برای انتقام گیری از مردم بودند چرا که انتظار نداشتند مردم فرد دیگری را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند.

براتی با اشاره به اینکه شاهد بودیم در دولت احمدی نژاد نگاه جامعی به عدالت صورت نگرفت، گفت: دولت تمام منافذی که برای فاسد دولت کافی بود را نبست و به همین دلیل نیز جنبش عدالتخواهی دانشجویی از همان ابتدا نسبت به حضور عده ای در دولت هشدار داد اما رئیس جمهور اعتماد بیش از حد به این افراد داشت و به همین دلیل است که نتایج آن هم اکنون هویدا شده است.

وی با بیان اینکه جریان عدالتخواهی در زمان کنونی می تواند حرف اصلی را بزند، گفت: ولایت مداری و مردم محوری دو شاخص اصلی جریان های عدالتخواه است و در فضای فعلی که بسیاری علم مبارزه با مفاسد را بلند کرده اند، عدالت خواهی اصیل در این میان گم می شود.

دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی با بیان اینکه در 4 سال اول دولت نهم روی بسیار خوبی حاکم بود و شخص رئیس جمهور به مسائل سیاسی ورود پیدا نمی کرد، افزود: اما شاهد هستیم در دولت دهم و با وجود مسائل مهمی مانند جهاد اقتصادی و بیداری اسلامی دولت مسائل به این مهمی را رها و کشور را درگیر ادغام وزارتخانه ها و موضوعات حاشیه ای دیگر کرده است.

براتی در بخش پایانی سخنان خود به هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه نباید نقش هشدار دهنده را ایفا کند و باید در مقام عمل به صورت جدی وارد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه ضعف نهادهای نظارتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشهود است تاکید کرد: قوه قضائیه شجاعت ورود به مسائل جدی را ندارد و مطالبه ما این است که رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کند.