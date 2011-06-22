سازمان تبلیغات اسلامی قم در عرصه اوقات فراغت برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در لوح تقدیری که از سوی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم خطاب به حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تهیه شده، آمده است: با سپاس و قدردانی از زحمات حضرتعالی و پرسنل محترم دستگاه متبوعتان در راستای غنیسازی اوقات فراغت جوانان استان قم، موفقیت شما را در کسب عنوان دستگاه برتر در عرصه اوقات فراغت جوانان در سال 1389 را تبریک میگویم.
در ادامه آمده است: بیشک این افتخار نتیجه تلاشهای بیدریغ و فعالیتهای شایسته شما و همکاران خدومتان و حسن تدبیر و مدیریت صحیح است که امیدواریم همواره شاهد استمرار موفقیت آن دستگاه در تحقق رسالتهای فرهنگی نظام مقدس اسلامی باشیم.
لازم به ذکر است سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در سال 89 اقدام به ایجاد 53 هسته فرهنگی جوان و 120 بوستان معرفت کرده که فعالیتهای اوقات فراغت در قالب این هستهها و بوستانها انجام شد.
این سازمان در سال جاری با توجه به رویکرد جدید، علاوه بر گسترش کمی فعالیتهای مربوط به طرح اوقات فراغت، در زمینه کیفیتبخشی به این برنامهها اهتمام جدی دارد که طراحی وبلاگ دینی ویژه هستههای فرهنگی و برگزاری کلاسهای معارف و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان به منظور تداوم برنامههای اوقات فراغت از جمله آنهاست.
قم - خبرگزاری مهر: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم موفق به کسب رتبه برتر در عرصه اوقات فراغت در این استان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در لوح تقدیری که از سوی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم خطاب به حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تهیه شده، آمده است: با سپاس و قدردانی از زحمات حضرتعالی و پرسنل محترم دستگاه متبوعتان در راستای غنیسازی اوقات فراغت جوانان استان قم، موفقیت شما را در کسب عنوان دستگاه برتر در عرصه اوقات فراغت جوانان در سال 1389 را تبریک میگویم.
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