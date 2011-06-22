5.2 میلیارد متر مکعب سهم آب گلستان در سال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواستار بعد از ظهر چهارشنبه در اولین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب در جمع خبرنگاران افزود: سالانه در کشور 95 میلیارد متر مکعب آب در دسترس وبهره برداری قرار می گیرد که سهم گلستان 5.2 میلیارد متر مکعب است.

وی افزود: 92 درصد آب در کشور در بخش کشاورزی، شش درصد در بخش شرب، 5.1 درصد در صنعت و نیم درصد نیز در بخش فضاهای سبز و پارک ها استفاده می شود.



وی در ادامه بیان داشت:50 درصد آب های موجود کشور از رودخانه ها و نزولات جوی و50 درصد دیگر نیز از رودخانه ها و نزولات جوی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به میانگین مصرف آب در کشور گفت: میانگین مصرف روزانه در تهران 350 لیتر در شبانه روز است که پنج برابر میانگین کشوری است و میانگین مصرف در سایر استان ها 230 لیتر است.



وی افزود: متوسط مصرف در روستاها 130 تا 150 لیتر در شبانه روز است.



وی در ادامه با بیان اینکه آب سرچشمه زندگی است، اظهارداشت: خداوند آب را به اندازه نیاز در اختیار انسان ها قرار داده است و ما باید دارای برنامه ریزی در مصرف آب باشیم.



خواستار با اشاره به آماری از سازمان بهداشت جهانی در خصوص آب گفت: تنها 40 درصد از مردم دنیا از آب سالم بهره مند هستند و روزانه 30 هزار نفر از مردم دنیا به علت کمبود آب سالم دچار مرگ می شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دولت ها تامین آب مردم است، تصریح کرد: 80 درصد بیماریهای مردم دنیا نیز مربوط به عدم تامین آب بهداشتی در جهان است.