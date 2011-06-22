اپراتورهای وایمکس ملزم به اخذ پروانه از سازمان انرژی اتمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم مقررات حفاظت در برابر اشعه با محوریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رویکرد ورود اپراتورهای وایمکس برای قانونمند کردن فعالیت تشعشعی آنتن ها مطابق با استانداردهای سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد.

این کمیته که از سال 86 تشکیل شده است براساس وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیر دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر کرد تا اپراتورهای وایمکس از سازمان انرژی اتمی ایران پروانه اشتغال به کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو (غیر یونساز) دریافت کنند.

براین اساس برای بهینه سازی روشهای اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو کارگروهی با رویکرد بازنگری دستورالعمل نحوه اندازه گیری تشعشعات سایتهای BTS، تشکیل خواهد شد.

همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی برای دریافت شکایات مربوط به تجهیزات نصب شده توسط اپراتورهای وایمکس از دیگر موارد مطرح شده در جلسه کمیته تنظیم مقررات حفاظت در برابر اشعه بود و در این راستا اپراتورهای وایمکس باید امکاناتی ایجاد کنند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بتواند به صورت دسترسی آنلاین از پیگیری نتایج شکایات از تجهیزات نصب شده مطلع شود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به صدور پروانه فعالیت اپراتورهای موبایل و نیز رعایت قانون حفاظت در برابر اشعه ایران، فعالان بخش ارتباطات سیار را ملزم به اخذ پروانه اشتغال به کار با پرتوهای غیر یونساز کرد.