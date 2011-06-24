جزئیات پذیرش دانشجوی ارشد مشترک دانشگاه امیرکبیر و یک دانشگاه استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات اجرایی در خصوص انتخاب دوره مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه Queensland University of Technology استرالیا اعلام شد.

پذیرش دانشجوی دوره

دانشجویانی که تمایل دارند در این دوره مشترک شرکت کنند باید علاوه بر داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی دارای مدرک لیسانس در رشته مربوطه باشند و در آزمون ورودی امتیاز لازم را به دست آورده باشند.

نحوه برگزاری دوره

زبان دوره انگلیسی است و دانشجویان تمام دروس تئوری خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد بین الملل اخذ کرده و می گذرانند. دانشجویانی که دروس خود را با معدل بیش از 15 بگذرانند قادر به اخذ واحد پایان نامه خواهند بود.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه Queensland University of Technology و به صورت مشترک بین استادان آن دانشگاه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام خواهد شد.

دانشجویانی که معدل آنها بین 14 و 15 باشد به صورت آموزش محور تحصیلات خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایان خواهند رساند و پایان نامه هر دانشجو تحت سرپرستی و راهنمایی یک استاد ایرانی و یک استاد استرالیایی است.

مدارک فارغ التحصیلی دوره

به آن دسته از دانشجویان که دوره را با موفقیت طی کنند دو مدرک تحصیلی معتبر یکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگری از دانشگاه Queensland University of Technology استرالیا اعطا می شود.