تکمیل پروژه های بالای70 درصد پیشرفت اولویت ماست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوررجب ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب به خبرنگاران گفت: بر این اساس اتمام طرح های فاضلاب شهرهای سراب، بستان آباد، عجب شیر و جلفا از اولویت های آب و فاضلاب آذربایجان شرقی است.

وی اظهار داشت: طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب بستان آباد با بیش از 50 کیلومتر لوله گذاری خطوط اصلی و فرعی انجام شده و در سال 90 از تصفیه خانه فاضلاب آن بهره برداری خواهد شد که بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی اضافه کرد: در شهرستان سراب بیش از 74 لوله گذاری خطوط اصلی، فرعی و خط انتقال با هزینه ای بالغ بر 117 میلیارد ریال انجام یافته و به زودی تصفیه فاضلاب آن افتتاح خواهد شد.

وی همچنین گفت: در شهرستان بناب بیش از 130 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب و 10 ایستگاه پمپاژ فاضلاب به اتمام رسیده و امسال تصفیه خانه فاضلاب شهر در صورت اختصاص کامل اعتبارات قابل افتتاح خواهد بود.

به گفته مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، اعتباری بالغ بر 126 میلیارد ریال برای پروژه مزبور در شهرستان بناب هزینه شده است.

وی گفت: در شهرهای عجب شیر و جلفا هم تصفیه خانه های فاضلاب به بهره برداری رسیده و کل لوله گذاری های این دو شهر انجام گرفته است.

پوررجب افزود: تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، اقتصادی کردن فعالیت ها، عدم اجرای پروژه های فاقد توجیه اقتصادی، کاهش هزینه های انجام کار و شناسایی و فروش اموال مازاد در سال جهاد اقتصادی توسط آبفای آذربایجان شرقی پیگیری می شود.

وی افزود: از فعالیت های شاخص آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ساماندهی پساب های تصفیه خانه های استان، کاهش هدررفت شبکه توزیع آب، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، اجرای پروژه های فاضلاب توسط بخش خصوصی و اصلاح مدیریت و الگوی مصرف آب است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان، شرکت آبفای استان نسبت به تشکیل کمیته خشکسالی اقدام و هرهفته جلساتی در خصوص راه های برون رفت از خشکسالی اتخاذ و اجرایی می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان بارش ها در مقایسه بلندمدت بیش از 2.5 درصد و نسبت به سال گذشته، 29.7 درصد کاهش یافته است باید دقت کافی از سوی مشترکان محترم در مصرف آب صورت گیرد.

پوررجب، با اشاره به آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب، یادآور شد: در این هفته بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب استان، تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب، آزمایشگاه های آب و فاضلاب برای عموم آزاد است.

هفته صرفه جویی در مصرف آب از امروز، اول تیر تا هفتم این ماه ادامه دارد.