زنجان برای پذیرش افراد از کلانشهرها ظرفیت مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شفیعی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی و ارزیابی تسهیلات ارائه شده به منتقلین از کلانشهرها در زنجان، با اشاره به اینکه بحث تمرکززدایی و انتقال از تهران، یک طرح برگرفته از مطالعات عمیق و کارشناسانه است افزود: 14 برنامه در کارگروه انتقال وجود دارد که یکی از این برنامهها، انتقال متقاضیان به استانها است.
وی ادامه د اد: حضور یک دستگاه و سازمان وابسته به وزارتخانهها در زنجان، منافع بسیاری برای استان در پی خواهد داشت. همچنین نزدیکی به تهران و قرارگیری زنجان در شاهراه ارتباطی شمالغرب به مرکز کشور، زمینه حضور دستگاههای اجرایی ملی را بیش از پیش فراهم میکند.
شفیعی با بیان اینکه زنجان یکی از استانهای برتر در بحث انتقال از کلانشهرها است افزود: اجرایی کردن این طرح، تعطیلی ندارد و همواره با جدیت ادامه خواهد داشت و این امر، لزوم رسیدگی جدی به مشکلات منتقلین به استانها را بیشتر میکند.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتقال از شهر تهران با یادآوری اینکه در بحث انتقال از کلانشهرها به استانها، کارهای زیادی در دست اقدام است ادامه داد: هر یک از بندهای این طرح، کارگروه مشخصی دارد و سطح تصمیمات گرفته شده در این کارگروهها، در سطح تصمیمات هیئت وزیران میباشد و باید در نظر داشت که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که این بحث باید تثبیت شود.
شفیعی در رابطه با مزایای قابل ارائه به افراد متقاضی برای انتقال از کلانشهرها گفت: پرداخت یک ماه حقوق بهواسطه انتقال و صد درصد هزینه سفر از طریق دستگاه مبدأ در تهران، افزایش حقوق انتقالیها، ارائه تسهیلات بانکی از قبیل وام خرید خودرو، کالا و انواع وامهای ضروری دیگر، انجام معاینات و آزمایشات بهصورت رایگان هر دو سال یکبار از طریق علومپزشکی و استفاده از تسهیلات تربیتبدنی، از جمله این مزایا بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه نهادهای دارای خانههای سازمانی باید در ارائه این خانهها به منتقلین به استان، نهایت همکاری را داشته باشند، افزود: هزینه سفر تا شعاع 150 کیلومتری به اندازه نصف حقوق و بیش از 150 کیلومتر به اندازه تمام حقوق منتقلین در نظر گرفته شده است.
نظر شما