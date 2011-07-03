رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تشکل های سیاسی که در انتخابات گذشته مجلس در قالب ائتلاف فراگیر اصولگرایان در صحنه رقابت های سیاسی حاضر شدند در انتخابات آینده در قالب چه حزب و گروهی وارد خواهند شد، اظهار داشت: تمایل اکثریت شخصیت ها و تشکل های عضو ائتلاف اصولگرایی سابق، عضویت ومشارکت قطعی در جریان بزرگ اصولگرایی است و خارج از جریان اصولگرایی اعضای ائتلاف در قالب دیگری قرار نخواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که انتخابات دوره نهم مجلس چه تفاوتی با انتخابات دوره هشتم دارد که شما امروز به وحدت روی آورده اید اما در آن زمان لیست جداگانه ارائه کردید و آیا کمیته سه نفره در این اتحاد تاثیر گذار بوده است؟ گفت: فشار های جریان انحرافی مانع وحدت فراگیر اصولگرایان در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی شد و نفوذ این جریان در جبهه متحد مانع شکل گیری وحدت کامل در میان سلایق مختلف سیاسی در جبهه اصولگرایان شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم تاکید کرد: جریان انحرافی قطعا در ائتلاف اصلی اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نقش و حضوری نخواهند داشت.

رضا طلایی نیک گفت: ائتلاف فراگیر اصولگرایان پس از انتخابا ت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خاتمه یافت و امروز هیچ هویتی به نام ائتلاف فراگیر اصولگرایان وجود ندارد وهیچ فرد و تشکلی نمی تواند ادعای ادامه ائتلاف فراگیر را داشته باشد، چون شخصیت های حقیقی و حقوقی موسس این ائتلاف فقط آن را برای انتخابات سازماندهی کرده بودند و بعد از انتخابات طی بیانیه ای پایان این ائتلاف را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی 40 درصد از لیست های 290 نفره جبهه متحد اصولگرایی و ائتلاف فراگیر اصولگرایان مشترک بود ، تعدادی از کاندیداهای ائتلاف فراگیر نیز در لیست اصلاح طلبان دیده می شدند .