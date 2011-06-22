"مهر" جایگاه والایی در حوزه رسانه دارد/ فعالیت موثر و قابل تقدیر

علاء الدین بروجردی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: خبرگزاری مهر از خبرگزاریهای موفق و پرکار است که در سطح بسیار خوبی اخبار و تحولات لرستان را پوشش می دهد.

وی با تاکید بر نقش این خبرگزاری در انعکاس فعالیتهای مسئولان و نمایندگان لرستان به افکار عمومی، تصریح کرد: روند فعالیت این خبرگزاری در لرستان جای تقدیر و تبریک دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین به جایگاه کلی خبرگزاری مهر در کشور اشاره کرد و بیان داشت: خبرگزاری مهر در میان خبرگزاریهای کشور دارای جایگاه والایی است.

بروجردی ابراز امیدواری کرد که خبرگزاری مهر روز به روز بتواند پوشش سریع تر و گسترده تری در زمینه اخبار داخلی و خارجی داشته باشد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به رویکرد مستقل خبرگزاری مهر اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از کارنامه موفقیت آمیز خبرگزاری مهر به دلیل رویکرد این رسانه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند فعالیت و حرکت خبرگزاری مهر در حوزه رسانه متناسب با جایگاه یک خبرگزاری موثر و موفق است.