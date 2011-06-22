پرواز کرمانشاه - سلیمانیه روابط تجاری دو استان را توسعه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید واحدی در جمع خبرنگاران با اشاره به برقراری پرواز کرمانشاه - سلیمانیه از نهم تیر ماه، اظهار داشت: پیگیریهای زیادی برای برقراری این پرواز انجام شد که خوشبختانه به نتیجه رسید.

واحدی عنوان کرد: این پرواز دوبار در هفته و طی روزهای یکشنبه و پنجشنبه از طریق شرکت آسمان انجام می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر تنها از استان کردستان پرواز به سلیمانیه صورت می گیرد.

واحدی با اشاره به پیگیریهای مدیریت ارشد استان برای توسعه پروازهای فرودگاه کرمانشاه، گفت: در حال حاضر از فرودگاه کرمانشاه به شهرهای تهران، مشهد، کرمان، شیراز، بندرعباس و عسلویه پرواز انجام می شود و پیگیریم پرواز کرمانشاه به کیش و اصفهان نیز برقرار شود، لذا این امکان وجود دارد که مسافرین از اقصی نقاط کشور از طریق کرمانشاه به سلیمانیه عراق پرواز داشته باشند.

معاون استانداری کرمانشاه پرواز از کرمانشاه به دبی و جده را نیز پروازهای خارجی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه معرفی کرد.

واحدی عنوان کرد: برقراری این پرواز به توسعه روابط تجاری بین دو استان کمک بسزایی می کند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه، یادآور شد: مراسم افتتاح پرواز کرمانشاه - سلیمانیه، نهم تیرماه با حضور مسئولان استان در محل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار می شود.

مراسم رسمی شدن مرز پرویز خان روز هشتم تیر ماه جاری برگزار می شود

وی در ادامه از برگزاری مراسم رسمی شدن مرز پرویزخان در روز هشتم تیر ماه جاری با حضور معاونین وزاری کشور و راه و ترابری و نیز رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این اقدام نتیجه مصوبه هیئت وزیران در دور سوم سفر به استان بوده و برای تسهیل در تردد بازرگانان و تجار به کشورعراق صورت می گیرد.

واحدی اظهارداشت: در همین روز ملیات اجرایی احداث پایانه مرزی پرویزخان در زمینی به مساحت 10 هکتار و با حضور استانداران استانهای کرمانشاه و سلیمانیه عراق آغاز می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه ریال، تصریح کرد: سال گذشته با کمک سازمان توسعه تجارت خارجی کشور برای این بازارچه 120 میلیارد ریال سرمایه گذاری شد که افتتاح یک لاین راه درون این بازارچه در روز هشتم تیر از دستاوردهای این امر است.