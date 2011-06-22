مدیران فرهنگی در محیط های تبلیغی با مردم عجین شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران ادارات کل تبلیغات سراسر کشور و معاونین ستادی این سازمان اظهار کرد: ارتباط قوی مردم در حرکت توده ای انگیزه ای برای پیگیری امور تبلیغ و اثر بخشی فعالیت های مبلغان بود که در حال حاضر کم شده است.

وی گفت: ارتباط سنتی و صمیمی مردم و روحانیت از امتیازات نظام تبلیغی در گذشته بود که امروز برای اثر بخش کردن فعالیت های دینی این ویژگی باید به نظام تشکیلاتی تبلیغات، افزوده شود.

علم الهدی با اشاره به اینکه مشکل روحانیت در گذشته این بود که در جریان های هدایتی هیچ تشکیلاتی برای سازماندهی نیروها وجود نداشت، افزود: حرکات توده ای ضمن اینکه به خاطر عدم سازماندهی بازدهی نداشت و از قدرت و استعدادهای نیروها استفاده نمی شد، گستره فعالیت یک مبلغ توانمند را به یک روستا محدود می کرد.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: این حرکت با وجود نقیصه های فراوان امتیازاتی هم داشت که آن طبیعی بودن ارتباط بین مردم و روحانیت بود.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: انسجام، شناخت و بکارگیری نیروهای توانمند لازمه یک حرکت تشکیلاتی است که اگر از همان ابتدای شروع امور تبلیغی این ویژگی را به حرکت مردمی اضافه می کردیم، در عرصه فرهنگ دینی دستاوردهای خوبی حاصل می شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شخصیت های پژوهشی، علمی و نواندیش وارد این حوزه شده اند، اما روحانیت هنوز هم از نظر ارتباط با مردم دچار کمبود است.