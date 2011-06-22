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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

محمدی زاده:

بررسی ابعاد بیو تروریسم در حاشیه دستور اجلاس تهران قرار دارد

بررسی ابعاد بیو تروریسم در حاشیه دستور اجلاس تهران قرار دارد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از بررسی موضوع 'بیو تروریسم' در حاشیه اجلاس آینده تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره دخل و تصرف برخی کشورهای غربی در وضعیت آب و هوا و همچنین بارندگی نزولات گفت : این موضوع تحت عنوان 'بیو تروریسم' به منظور ایجاد همگرایی منطقه ای  در حاشیه اجلاس مبارزه جهانی با تروریسم در تهران مورد بررسی قرار می گیرد. 

وی ضمن  ابراز امیدواری از این که بررسی 'بیو تروریسم' در این اجلاس سبب ایجاد شاکله جدید در منطقه برای مبارزه با آن باشد گفت: در سال‌های اخیر، حوادث غیرمترقبه از جمله برخی خشکسالی‌ها، سیل‌ها، زمین‌لرزه و رانش‌های بی‌سابقه‌ای در کل منطقه و جهان رخ داده است که در این رابطه پیشنهاداتی در حاشیه اجلاس مبارزه جهانی با تروریسم مطرح خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: سلامت انسانی در رابطه با سایر موجودات یکی از مسایل مورد توجه در سطح بین‌المللی است.

کد مطلب 1341913

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