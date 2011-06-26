رواج فروش دستگاه تصفیه آب در آق قلا/ مردم از خدمات آبفا ناراضی اند

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان این منطقه با ابراز نارضایتی از وضعیت آب شرب منطقه از کم توجهی مسئولان آبفا گلایه مندند.

به تاکید این شهروندان، اهمال و کم کاری آب و فاضلاب شهری آق قلا موجب افزایش هزینه شهروندان آق قلایی شده است.

به باور این شهروندان، بیش از یک دهه است که اداره آب و فاضلاب آق قلا بیشتر قسمت های شهر را به فراموشی سپرده است.



به گفته شهروندان، فشار آب شهر در بسیاری از بخش های شهر بسیار ضعیف است و مردم از چندین سال قبل برای حل این مشکل به خرید موتورهای پمپ آب اقدام کرده اند.

این شهروندان معتقدند، آب را با کمک پمب برق از شبکه های آب به سمت منازل خود سرازیر می کنیم، در صورتیکه انجام این امر وظیفه اداره آب و فاضلاب است.



آنان در عین حال معتقدند: با توجه به هدفمندی یارانه ها و تاکید دولت و مسئولان نظام برای صرفه جویی در استفاده از انرژی، متاسفانه اداره آب و فاضلاب از این موضوع اساسی غافل است و کم توجهی این شرکت موجب افزایش هزینه های آب و برق شهروندان شده است.



این شهروندان با بیان مشکلات بیشمار خواهان توجه اساسی مسئولان برای رفع مشکلاتشان شدند.