روابط عمومیهای سازمان تبلیغات اسلامی مورد حمایت قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی خواستار توجه ویژه به روابط عمومیها شد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به اینکه در سال 89 هیچ کارگاه آموزشی و گردهمایی برای کارشناسان روابط عمومی استانها برگزار نشده است، اظهار داشت: آموزش در ارتقای کیفی و کمی روابط عمومیها بسیار مؤثر و کارساز است.

وی به روز بودن روابط عمومیها را عامل ارتقای دستگاه برشمرد و خواستار برنامه ریزی در این زمینه شد.

مرتضوی همچنین در این دیدار خواستار تعامل بیشتر مرکز با استانها شد.