2600 کتابخانه از طریق نهاد کتابخانه های عمومی کشور مدیریت می شود

حسن اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز در آینده خبرداد و افزود: توسعه کتابخانه های عمومی در کشور یک ضرورت است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل انجمن کتابخانه های عمومی برنامه های توسعه، تجهیز و ساخت و ساز کتابخانه ها به شکل مطلوب تری انجام تا در امر کتابخوانی تاثیرگذار باشد، اظهارداشت: این انجمن در استانها به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرمانداران تشکیل می شود.

مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشورگفت: در جلسات انجمن کتابخانه های عمومی، مدیران کتابخانه ها با حضور فرماندار، شهردار و مدیرکل ارشاد اسلامی به بررسی مشکلات، ضعف ها و نیازهای بخش کتاب و کتابخانه می پردازند و تصمیمات لازم برای ارتقای موضوع کتابخانه ای هر استان یا شهرستان در این جلسات گرفته می شود.

وی افزود: هزینه کتابخانه ها از طریق بودجه شهرستان ها، نیم درصد درآمد شهرداری ها و کمک خیرین تامین می شود.

اشجعی بیان داشت: در سراسر کشور حدود هشت هزار و 100 عضو انجمن وجود دارد که طی سالهای اخیر با فعالیت این انجمن ها، تعداد کتابخانه و اعضاء از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور براساس مصوبه ی مجلس در اواخر سال 1382 به تصویب رسید و در سال 1383 فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: هدایت جامعه در انتخاب کتاب و مطالعه هدفمند افراد و آشنایی افراد با روند امور فرهنگی جامعه، اجرای مسابقات کتابخوانی، فعالیت در امور کتاب شناسی، معرفی کتابهای مفید در جامعه از جمله فعالیتهای امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشوراز انجام تفاهمنامه های با تعاون پژوهشی وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، سازمان حج و اوقاف، آموزش و پرورش، امور زندانها و تبلیغات اسلامی خبرداد و گفت: مدیریت جدید تحت عنوان کتابخانه های مجازی و دیجیتال انجام شده است که سعی داریم با توجه به پیشرفت های تکنولوژی از طریق خدمات اینترنتی، افراد سریعتر به مجموعه کتابهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: دولت نیز کمکهای خوبی به بخش کتابخانه ها داشته و همچنین مجلس شورای اسلامی از لحاظ اعتبارات، مصوبات خوبی اراده داد که باعث شده خرید کتاب به کتابخانه های سراسر کشور افزایش یابد.

اشجعی در ادامه با اشاره به اینکه سطح علاقمندان مطالعه کتاب در استان گیلان بسیار بالاست، تاکید کرد: کمبود فضای کتابخانه ای از مشکلات اصلی استان گیلان است که امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب، اقدامات اساسی در رفع این مشکل انجام شود.