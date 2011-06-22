خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر اردوی آمادگی شناگران زیر 16 سال استان در قزوین آغاز شد.

مسابقات قهرمانی شنای کشور در رده های سنی مختلف از تیرماه آغاز می شود که در آغاز این رقابت ها ورزشکاران رده های سنی زیر16 سال به میزبانی کرمانشاه از 19 تیرماه با هم رقابت می کنند.

به این ترتیب استان کرمانشاه میزبان اولین مسابقات شنای قهرمانی کشور در سال 90 خواهد بود. این مسابقات از 19 تیرماه و در رده سنی 15 و 16 سال آغاز می شود.

در20 تیر نیز کرمانشاه میزبان رده سنی 11 تا 12 ساله ها خواهد بود. فدراسیون شنا مسابقات 17 تا 18 ساله ها را در تاریخ 31 تیر، 13 تا 14 سال را اول مرداد و هشت تا 10 سال را هفت مرداد تعیین کرده است.

به همین منظور اردوی آمادگی تیم منتخب شنای زیر 16 سال استان برای حضور قدرتمند در این مسابقات از شنبه زیر نظر کادر فنی آغاز شده است.

در این اردو چهار مربی شنای استان حضور دارند که در سه دوره کمک مربیان تیم های ملی شنای کشورمان زیر نظر مدرس آمریکایی حضوری فعال داشتند.

تیم شنای استان در سال گذشته عناوین ارزشمندی را برای ورزش استان کسب کرد که مهمترین آن قهرمانی تیم شنای زیر10 سال استان در مسابقات قهرمانی کشور بود.

آغاز مسابقات کاراته و تکواندوی ناجا

مسابقات قهرمانی کاراته و تکواندوی کارکنان ناجا از دیروز در قزوین آغاز شد.

در روز اول این رقابت ها مهدی یوسفی از مازندران در وزن منهای 55 کیلوگرم، ایمان ضیاء الدینی از سیستان و بلوچستان در وزن منهای 67 کیلوگرم و کسری عبدالهی از گیلان در وزن منهای 84 کیلوگرم در سکوی قهرمانی ایستادند.

رقابت های کاراته ناجا با حضور 180 ورزشکار از دیروز در سالن ورزشی کوثر و بعثت قزوین در حال برگزاری است.

رقابتهای تکواندو عصر امروز با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید و تیم های دانشگاه علوم انتظامی و گیلان هم دوم و سوم شدند.

تکواندو کاران قزوینی در این رقابتها دو عنوان دومی و سومی کسب کردند. نفرات برتر رقابتهای کاتا هم عصر امروز مشخص می شوند.

قرعه کشی لیگ ووشو

اولین دوره رقابت های لیگ ووشو قزوین قرعه کشی شد. اولین دوره مسابقات لیگ ووشو استان قزوین با حضور تیم های قزوین، تاکستان، آبیک، محمدیه، اقبالیه و البرز در بخش تالو و ساندا برگزار می شود.



بر اساس قرعه کشی این رقابت ها تیم های حاضر در دو گروه الف و ب به رقابت خواهند پرداخت که آبیک، اقبایه و محمدیه در گروه الف و قزوین، البرز و تاکستان در گروه ب قرار گرفته اند.



اولین دوره رقابت های لیگ ووشو جام سه هزار شهید استان قزوین دهم تیرماه امسال برگزار می شود و تیم های حاضر در این مسابقات در پنج هفته با یکدیگر رقابت می کنند.

رقابت های اولین دور جام ووشو استان قزوین به میزبانی اقبالیه و در سالن ورزشی میلاد این شهر برگزار خواهد شد.

انتخاب افراد برتر بدمینتون

نفرات برتر مسابقات بدمینتون نوجوانان استان مشخص شد. یکدوره مسابقه بدمینتون در رده سنی نوجوانان در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد.

در این مسابقات که بیش از 35 ورزشکار شرکت داشتند سعید پورابراهیم با غلبه بر تمامی حریفان بر سکوی نخست ایستاد، امیر رضا کاکاوند در جایگاه دوم قرار گرفت و عنوان سوم مشترک به محمدحسین کریمی نیا و عرفان نوری رسید.

تیرانداز قزوینی عازم المپیک لندن می شود

تیرانداز شایسته قزوینی ضمن افزایش رکورد کشور سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کرد.

ابراهیم برخورداری درمسابقات جام جهانی روسیه و در رشته تپانچه 10 متر ضمن ارتقاء چهار امتیازی رکورد کشور که در اختیار خودش بود حد نصاب لازم برای شرکت در المپیک لندن را کسب کرد.

پنج عنوان برتر در کیک بوکسینگ

پنج عنوان مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور به نمایندگان استان قزوین رسید. در رده بزرگسالان این مسابقات قاسم محمودی، فردین رحمانی و مهرداد قربانی در وزنهای منهای 60 کیلوگرم، 70 و 75 کیلوگرم بترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی جوانان هم میلاد شکوری اول شد و مرتضی طاهرخانی در مکان دوم ایستاد. نفرات اول و دوم این مسابقات به رقابتهای آسیایی گرجستان اعزام می شوند.

رقابت مشت زنان قزوینی برای حضور در تیم ملی

مشت زنان استان برای پوشیدن پیراهن تیم ملی چهارم تیرماه با حریفان رقابت می کنند.

احسان سپهوندی در وزن 56 کیلوگرم و مجید حاج عباسی در وزن 81 کیلوگرم برای حضور در تیم ملی چهارم تیرماه با دیگر اردونشینان مسابقه می دهند.

مسابقات شطرنج

نماینده استان فردا در لیگ برتر شطرنج به مصاف رقبا می رود. در هفته اول این رقابتها افق ماندگار نماینده استان قزوین به مصاف تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و خراسان رضوی می رود.