خراسان رضوی پیشگام صنعتی سازی مسکن در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی عصر چهارشنبه که در جلسه شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان سخن می گفت، افزود: مسئولان برگزاری این همایش باید تمام تلاش خود را برای بالابردن سطح کیفی آن به کار گیرند.

وی اظهار داشت: متاسفانه رشته ای با عنوان فناوری های نوین صنعت ساختمان در دانشگاه ها وجود ندارد که این امر توجه دست اندرکاران وزارت علوم را می طلبد.

هوایی با تاکید بر اهمیت جنبه علمی مقالات ارائه شده در همایش، بیان کرد: هیئت کارشناسی بررسی مقالات ارسالی باید به مقالاتی که دقت اجرای پروژه های ساختمانی را بالا می برد و باعث صرفه جویی در مصالح می شود، توجه کنند.

مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی از ساخت 30 هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور با روش صنعتی خبر داد و افزود: توسعه سخت افزار و ایجاد زیرساخت ها در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای گسترش استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان اظهار کرد: اشاعه فرهنگ صنعتی سازی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه مسئولان برگزاری همایش قرار گیرد.

سعید حسین پور صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه های خانوار را نتیجه استفاده از فناوری های نوین در ساختمان سازی عنوان کرد و گفت: بهینه سازی مصرف انرژی، مقاوم سازی و افزایش سرعت اجرا از دیگر محاسن بکارگیری شیوه های صنعتی در ساخت و ساز است.

حسین پور با بیان اینکه باید از تمامی فعالان امر صنعتی سازی ساختمان برای شرکت در دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان دعوت صورت بگیرد، خواستار تشویق چهره های برتر این امر در سطح کشور شد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: مقالاتی که در این همایش ارائه می شود باید کاربردی باشد و آگاهی شرکت کنندگان در همایش را نسبت به فناوری های نوین صنعت ساختمان افزایش دهد.