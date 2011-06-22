مستند "زوران" خاطرات پهلوانان و تمدن کهن کرمانشاه را زنده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، " زوران" به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی که در کارنامه خود به "رنگ آفتاب و کیمیای خاک" را دارد و تهیه کنندگی نسترن ترکمن که برنامه هایی همچون "تلنگر و گفتگو" را تولید کرده است، مخاطبان خود را به بازشناسی هویت تاریخی، قدمت فرهنگی و تمدن کهن استان کرمانشاه می برند.

مستند تلویزیونی "زوران" با این نگاه فرهنگی و اجتماعی در عرصه تمدن و یادآوری خاطرات جوانمردان و پهلوانانی می پر دازد که در دوران حیات خود باعث مباهات بودند.

عوامل این مستند تلویزیونی عبارتند از نویسندگان، مارال سجادی، محسن آخوندی؛ کارگردان:محمدرضا حاجی غلامی؛ دستیارکارگردان:محمد جعفری؛ مدیر تصویربرداری و نورپردازی:رامین دانیالی؛عکاس:مازیار حیرتی؛ صدابردار:علی حشمتی؛ دستیاران نور و تصویر: احسان زرفشانی،کامبیز ترابی؛مدیر تولید و تدارکات:محمدرضا ترکمن و مدیربرنامه ریزی:شهین کرمی.

مستند تلویزیونی"زوران" بعد از پشت سر گذاشتن مراحل پیش تولید هم اکنون در حال تصویربرداری است که پس از سپری کردن تدوین و صداگذاری همزمان با شروع ماه شوال از شبکه مستند پخش خواهد شد.