سیستم های هشدار دهنده زلزله در گیلان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی سعادتی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان زلزله خرداد ماه سال 69 گیلان افزود: برای نخستین بار در کشور این سیستم بصورت پایلوت درساختمان مدیریت بحران و مرکز لرزه نگاری استان راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این سیستم 20 تا 30 ثانیه زودتر وقوع زلزله را هشدار می دهد.

استاندار گیلان با بیان اینکه از سیستم های هشدار دهنده زلزله براساس تفاهمنامه همکاری با بنیاد اشتاین بایس آلمان در گیلان استفاده می شود، گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح از این سیتسم در مراکز امدادی، انتظامی و اماکن عمومی همچون مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود.

وی همچنین بابیان اینکه سوانح و بلایای طبیعی دشمن توسعه و عمران هستند، افزود: از اقدامات مهم در مدیریت بحران انجام آموزش های عمومی برای مقابله با بلایای طبیعی و پیشگیری از خسارات بیشتر است.

سعادتی با گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان زلزله رودبار لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان را مهم ارزیابی کرد و گفت: باتوجه به زلزله اخیر ژاپن در زمینه مباحث مقابله با عوامل خطرزا و بحران های مختلف لازم است مقررات و اقدامات جدیدی ایجاد یا بازیابی شود.

وی در ادامه براجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از تخلفات در ساخت و ساز تأکید کرد.