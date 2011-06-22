به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کیائی ظهر چهارشنبه در همایش طرح خرید اعتباری کارکنان دولت‌ (میزان) که در سازمان صنایع و معادن قم برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر کمیته اجرایی این طرح در قم تشکیل شده و بخش خصوصی نیز در این طرح ورود پیدا کرده است.



وی با اشاره به اینکه اجرای طرح میزان به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی در افزایش ایجاد اشتغال در استان نیز کمک شایانی خواهد کرد.



وی گفت: شرکت خدمات انفورماتیک راهبر یکی از دستگاه‌های اجراکننده طرح میزان در کل کشور است که در تمام استان‌ها دارای نماینده است.



نماینده طرح میزان در قم با اشاره به اینکه تا کنون ۳۵ دستگاه دولتی متقاضی عضویت در این طرح هستند، ابراز داشت: نتایج بسیار خوبی از اجرای طرح تا کنون بدست آمده است و امیدواریم که تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی در اجرای هر چه بهتر این طرح ما را یاری کنند.



سامانه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان) از جمله طرح‌هایی است که از سوی شورای عالی اشتغال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم ارائه شده است و ضمن ایجاد رونق در تولید کالاهای داخلی به حفظ و ارتقاء اشتغال در جامه نیز کمک خواهد کرد.



این طرح بصورت آزمایشی در چهار دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌های بازرگانی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است و تا پایان ۶ ماهه اول سال جاری در کلیه دستگاه‌های اجرایی راه اندازی خواهد شد.



با استفاده از این طرح ضمن تثبیت قیمت‌ها، امکان کنترل قیمت‌ها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم می‌شود و در این مرحله از طرح، کارت خرید اعتباری برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت صادر می‌شود که توسعه طرح از حوزه کارمندی به کارگری و همچنین تحت پوشش قرار دادن سایر کارمندان و بازنشستگان در مراحل بعدی پیش بینی شده است.