تعداد دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت 50 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدایی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اردوهای طرح هجرت 3 واقع در کانون فرهنگی امام خمینی(ره) با بیان اینکه فلسفه طرح هجرت 3 به دنبال اجرای دو طرح هجرت 1 و 2 است، اظهار داشت: طرح هجرت 1 و 2 با صدور فرمان امام خمینی(ره) و هجرت سه نیز بر اساس رهنمودهای رهبری و توصیه ایشان انجام گرفته است.
وی یادآور شد: طرح هجرت 3 بر پایه پیروزی انقلاب اسلامی و به صحنه آمدن عامه مردم بوده و هجرت 2 بر اساس دفاع جوانان و مردم شریف ایران در مقابل دشمن طی هشت سال جنگ تحمیلی شکل گرفته است.
معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 با اشاره به اینکه طرح هجرت سه به منظور بازسازی و مرمت مدارس به دست خود دانشآموزان انجام میگیرد، افزود: این طرح به دلیل این که به دنبال اجرای دو هجرت دیگر بوده، با این عنوان نامگذاری شده است.
وی هدف از اجرای طرح هجرت 3 را پر کردن اوقات فراغت دانشآموزان و در کنار آن بازسازی مدارس که این خود مقدمهایی برای آبادانی ایران است، برشمرد و یادآور شد: این طرح در سراسر شهرها و روستاهای کشور به طور همزمان برگزار میشود.
غیاثوند با اشاره به جایگاه استان اصفهان در طرح هجرت 3 در کل کشور گفت: استان اصفهان در افزایش بودجه، تعداد عرصهها و تعداد دانشآموزان نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی داشته است.
وی اضافه کرد: در سطح استان اصفهان، ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک، سه و پنج در شش حوزه دانشآموزی و دو ناحیه مقاومت بسیج استان در طرح هجرت سه شرکت دارند.
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