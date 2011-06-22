اجرای طرحهای هجرت 3 در مازندران افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین طرح هجرت 3 در بابل با اشاره به اینکه امروز استکبار جهانی جوانان را نشانه گرفته است، بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی کامل و جامع و فراگیر انرژی جوانان را به سوی انجام هدفهای بزرگ هدایت کنیم.



وی افزود: نظام جمهوری اسلامی درصدد است جامعه‌ای بزرگ بر مبنای اعتقادات و آموزه‌های اسلامی توام با دانش‌محوری بر پایه عدالت و قسط تشکیل دهد تا زمینه ظهور امام زمان (عج) را فراهم کند و برای رسیدن به این هدف باید به سه عنصر توکل، تدبیر و تلاش مضاعف و هدفمند توجه کرد.

معاون عمرانی استاندارمازندران اظهار داشت: طرح هجرت سه فرصت مناسبی برای بهره‌ مندی دانش‌آموزان از دستاوردهای علمی و عملی بوده و اجرای این طرح فرصتی است تا دانش آموزان به صورت استقلال‌طلبانه از دسترنج خویش استفاده کنند.

وی گفت: باید تدابیری لحاظ شود تا بسیج دانش‌آموزی و بسیج اردوهای هجرت در موضوع‌ های اجرایی و پروژه‌های زیربنایی استان قرار گیرند و با واگذاری کارهای بزرگ به دانش‌آموزان از آنها بخواهیم ظرفیت اشتغال بزرگی در استان ایجاد کنند.

هاشمی، با اشاره به اینکه طرح هجرت سه کار بزرگ الهی در زمینه فراگیری مهارتها، فنون و دانش در بعد اجرایی است، تصریح کرد: باید با ایجاد روحیه تعاون و همدلی بنیان و پایه‌های دانش‌محوری را در کشور تثبیت کرد.

وی افزود: بسیج فراتر از تفکرات و اعتقادات دانش‌های روز دنیاست که در این مجموعه شاهد قدرت و آگاهی آنها نسبت به جامعه آرمانی به رهبری امام زمان (عج) هستیم.

معاون عمرانی استاندارمازندران بیان داشت: امروز آموزش و پرورش در درون دولت، حاکمیت و زایش نظام‌های مختلف را می پروراند چرا که توسعه، پیشرفت، تمدن و تکنولوژی یک کشور بر مبنای آموزه‌ها و توانایی آموزش و پرورش سنجیده می شود.