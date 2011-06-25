  1. استانها
  2. قم
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

حجت الاسلام بنایی:

عملکرد مهر در مقایسه با سایر رسانه ها مطلوبتر است

عملکرد مهر در مقایسه با سایر رسانه ها مطلوبتر است

قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه مدت زمان زیادی از فعالیت خبرگزاری مهر نمی‌گذرد، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است و از رسانه های دیگر جلوتر است.

حجت‌الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز تاسیس خبرگزاری مهر این رسانه را یکی از ثمرات سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اظهار داشت: خبرگزاری مهر با انتشار اخبار و گزارش‌های جذاب و مفید توانسته جایگاه خوبی را در بین سایر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایجاد کند.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات خبرگزاری مهر موضوعات دسته اول کشور و مورد نیاز جامعه را به گونه‌ای مورد بررسی و پردازش قرار می‌دهد که سایر خبرگزاری‌ها چنین ظرفیتی را ایجاد نمی‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با اینکه این خبرگزاری عمر زیادی ندارد ولی توانسته جایگاه خوبی در بین رسانه‌های جمعی کسب کند.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری مهر به عنوان دو نهاد تبلیغی و اطلاع‌رسانی توانستند با جمیع شرایط عملکرد خوبی از خودشان به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام بنایی گسترش حوزه‌های کاری خبرگزاری مهر را ضروری دانست و تاکید کرد: امیدواریم این خبرگزاری بتواند قابلیت‌های خودش را در عرصه اطلاع‌رسانی نوین به نمایش بگذارد.
 

کد مطلب 1342051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها