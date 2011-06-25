عملکرد مهر در مقایسه با سایر رسانه ها مطلوبتر است

حجتالاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز تاسیس خبرگزاری مهر این رسانه را یکی از ثمرات سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اظهار داشت: خبرگزاری مهر با انتشار اخبار و گزارشهای جذاب و مفید توانسته جایگاه خوبی را در بین سایر خبرگزاریها و سایتهای خبری ایجاد کند.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات خبرگزاری مهر موضوعات دسته اول کشور و مورد نیاز جامعه را به گونهای مورد بررسی و پردازش قرار میدهد که سایر خبرگزاریها چنین ظرفیتی را ایجاد نمیکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با اینکه این خبرگزاری عمر زیادی ندارد ولی توانسته جایگاه خوبی در بین رسانههای جمعی کسب کند.
وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری مهر به عنوان دو نهاد تبلیغی و اطلاعرسانی توانستند با جمیع شرایط عملکرد خوبی از خودشان به نمایش گذاشتند.
حجتالاسلام بنایی گسترش حوزههای کاری خبرگزاری مهر را ضروری دانست و تاکید کرد: امیدواریم این خبرگزاری بتواند قابلیتهای خودش را در عرصه اطلاعرسانی نوین به نمایش بگذارد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه مدت زمان زیادی از فعالیت خبرگزاری مهر نمیگذرد، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است و از رسانه های دیگر جلوتر است.
حجتالاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز تاسیس خبرگزاری مهر این رسانه را یکی از ثمرات سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و اظهار داشت: خبرگزاری مهر با انتشار اخبار و گزارشهای جذاب و مفید توانسته جایگاه خوبی را در بین سایر خبرگزاریها و سایتهای خبری ایجاد کند.
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