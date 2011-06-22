16 کتابخانه مشارکتی در گلستان ایجاد شد

رضا مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر علاوه بر 43 کتابخانه عمومی نهادی یک کتابخانه مستقل عمومی در استان نیز فعالیت دارد و به عموم جامعه کتابخوان خدمت می دهند.

وی اظهار داشت: گلستانی های فرهنگ دوست می توانند با استفاده از فضا های ایجاد شده نهایت استفاده را در ارتقا و رشد فرهنگ عمومی به عمل آورند.

وی هدف از توسعه کتابخانه ها عمومی در سطح استان را ارتقا مطالعه مفید دانست که تحقق آن ارکان مختلفی دارد.



مهاجر بیان کرد: یکی از مهمترین این رکن‌ها، کتاب و منابع و فضاهای فیزیکی است، هر مقدار بتوانیم کتابخانه‌های عمومی را به لحاظ منابع، دسترسی و سامان دادن به منابع و ایجاد فضا ی کتابخانه ای از طریق مشارکت با دستگاه های فرهنگی و... تقویت کنیم، می‌توانیم گامهای بلندتری در رسیدن به هدف برداریم.