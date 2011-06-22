به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مدیران رادیو معارف و رادیو قرآن با اشاره به اینکه برنامه‌های رادیو معارف و قرآن در شرایط فعلی بسیار ضروری است، افزود: با توجه به تجربه‌ای که داریم هر چه از قرآن بیشتر استفاده شود پیشرفت در امور بهتر و سریع‌تر خواهد بود.



وی با بیان اینکه در دنیای کنونی هر اندازه مردم با قرآن آشنا شوند بالاتر خواهند رفت اظهار داشت: در حدیث مشهوری آمده است هر وقت مشکلات شما زیاد شد به سوی قرآن بروید.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به اینکه طرح تابستانی کتاب بیداری کار بسیار مفیدی است به دست اندرکاران برگزاری این طرح تأکید کرد: برای جلب و جذب جوانان برای مشارکت بیشتر در این طرح از ایجاد جذابیت، عرضه خوب و همچنین امور تشویقی بهره گرفته شود.



وی همچنین تصریح کرد: انتخاب سوره صف انتخاب مناسبی است چرا که حاوی نکات خوبی برای نفوذ در اعماق روح جوانان دارد و البته باید در نحوه ارائه این مطالب نیز هوشمندانه عمل شود.



استاد برجسته حوزه در پایان ضمن تشکر از این اقدام ارزنده از ایجاد تنوع در برنامه‌های معارفی صدا قدردانی کرد و افزود: باید با توجه به ذائقه مخاطبان و موضوعات روز برنامه‌سازی صورت گیرد.



در پایان بیانات آیت الله مکارم، با تلاوت آیات آغازین سوره صف، این طرح رسماً‌ آغاز شد.



راه‌اندازی شورای معارف در صدا



حجت الاسلام لطفی‌نیاسر، دبیر شورای معارف صدا نیز در این دیدار با اشاره به اینکه از زمان حضور آقای صوفی در معاونت صدا، رادیوهای بیست گانه این معاونت در برنامه‌های خود رویکرد دینی متنوع‌تری ایجاد کرده‌اند، افزود: یکی از اقدامات خوب معاونت صدا راه‌اندازی شورای معارف است که در این شورا موضوعات دینی شناسایی و براساس وظایف و مأموریت هر کدام از رادیوها طرح و در برنامه‌ها به آنها پرداخته می‌شود.



همچنین در این دیدار مدیر رادیو قرآن با اشاره به برگزاری طرح تابستانی "کتاب بیداری" این طرح را در راستای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و همچنین در جهت آموزش مفاهیم ناب قرآنی به خانواده است و افزود: سعی شد سوره‌ای انتخاب شود که در برگیرنده موضوعات مختلف برای جوانان باشد.



محمدزاده در ادامه با اشاره به انتخاب سوره صف برای طرح امسال افزود: یکی از امتیازات این طرح این است که به همراه آثار مکتوب ویژه خردسالان و نوجوانان، بسته‌های صوتی تفسیری نیز برای مخاطبان آماده و ارسال خواهد شد.



طرح "کتاب بیداری" از ابتدای تیرماه تا نیمه ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت که برنامه‌های شبکه‌‌های رادیویی معاونت صدا از طریق تیزر تلویزیونی و زیرنویس به اطلاع عموم مخاطبان خواهد رسید.