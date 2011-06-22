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۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۸

اخوان فرد:

نمایشگاه قضایی موجب آشنایی مردم با موازین حقوقی می شود

نمایشگاه قضایی موجب آشنایی مردم با موازین حقوقی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: نمایشگاه قوه قضاییه فرصت مناسبی برای آشنا کردن مردم با موازین حقوقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اخوان فرد عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه تخصصی دادگستری و سازمانهایی تابعه گلستان با ابراز خرسندیی از برپایی چنین نمایشگاه هایی در سطح استانها گفت: این نمایشگاه بسیار خوب جالب و دارای نکاتی بود که متخصصان بیشتر آن را حس خواهند کرد.

وی افزود: قطعا هر کار خوبی نیاز به تکمیل  دارد و برپایی این نمایشگاه برای نخستین گام کار خوبی بود.

وی پیشنهاد کرد که سال آینده دادگستری با کمک سازمان بسیج حقوقدانان استان گلستان، نمایشگاه در سطح گسترده تری برگزار شود.

به گفته وی، این نمایشگاه فرصت مناسبی است که می توان مردم را با موازین حقوقی آشنا کرد.

اخوان فرد برای حضور در همایش نقدی بر حقوق زن در غرب به گرگان سفر کرده است که در حاشیه این همایش از نخستین نمایشگاه تخصصی ددستگاه قضایی و سازمان های تابعه نیز بازدید کرد.

این نمایشگاه که از دیروز آغاز به کار کرده است عصر فردا به پایان می رسد.

علاقمندان فردا از ساعت 9 تا 12 ظهر و 18 تا 21 عصر فرصت دارند از غرفه های این نمایشگاه دیدن کنند.

 مشاوره حقوقی رایگان، توزیع بروشورها و کتابچه های حقوقی به زبان ساده و غرفه ویژه کودکان از خدماتی است که در این نمایشگاه به بازدید کنندگان ارائه می شود.

کد مطلب 1342066

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