سازمان تبلیغات اسلامی نهادی ولایت باور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان افزود: در نهادی تلاش و کوشش می کنیم که ولایتمدار و ولایت باور است و باید تسلیم محض ولی فقیه باشیم و این امر را معیار کار خود قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فضیلیت و جایگاه ماه رجب افزود: ماه رجب بر سر ما سایه افکنده تا از اعمال، اذکار، روزه و دعاهای آن استفاده کنیم و اگر کسی بخواهد خشنودی خدا را به دست آورد در این ماه روزه دار باشد.

وی با اینکه غفلت از خود سبب غافل شدن از خدا خواهد شد، بیان کرد: گاهی انسان خود را فراموش می کند و با فراموشی خود، خدا را از یاد می برد و ماه رجب برای این است تا انسان به خود آمده و از غفلت بیرون آید و به تقرب الهی نائل شود.

شکریان با تاکید بر توجه به فیوضات و برکات ماه رجب، بر بهره گیری از این ماه اشاره و بیان کرد: ماه رجب از نعمات و برکات خداوندی است که بهره گیری از آن موجب خوشنودی و رضای حضرت حق است.

وی بیان کرد: در قبل از اسلام و در عصر جاهلیت نیز در میان مردم، ماه رجب دارای عظمت و بزرگی بوده است و باید قدر این ماه را بدانیم و از خداوند بخواهیم تا توان عبودیت و بندگی بیشتری را در این ماه به ما عنایت کند.

شکریان با اشاره به روایتی از رسول مکرم اسلام (ص) بر توجه به مسئله معاد و رها کردن دنیا اشاره کرد و افزود: به بیان پیامبر اکرم (ص) دیوانه کسی است که آخرت را رها می سازد و به دنبال دنیای موقتی و زودگذر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران به سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) اشاره و با تقدیر از زحمات پرسنل خواستار تلاش بیشتر در حوزه های مختلف این نهاد مقدس شد.