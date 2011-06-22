غرفه محصولات کودکان در نمایشگاه قضایی گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این غرفه کتاب، سرگرمی و بازی های سازنده از محصولات و تولیدات کانون پرورش فکری به نمایش و عرضه گذاشته شده است.

این غرفه با هدف شناساندن کانون و اهداف آن به خانواده ها و کودکان و نوجوانان بازدید کننده از این نمایشگاه برپا شد.

نمایشگاه هفته قوه قضاییه استان گلستان امسال برای نخستین بار با حضور سازمانهای تابعه قوه قضاییه، نمایشگاه جامعی از عملکرد و اقدامات این دستگاه ها به منظور ارائه به مردم برپا شده است.

مشاوره حقوقی رایگان، ارشاد و معاضدت قضایی، آموزش حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره رایگان به زنان و دختران از سوی دفتر حمایت از برنامه های جنبی در روزهای برپایی نمایشگاه است.

دادگستری گلستان، اداره های بازرسی، پزشکی قانونی، تعزیرات، ثبت اسناد و املاک و دادسرای نظامی و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در 30 غرفه این نمایشگاه خدمات خود را به مردم ارائه می دهند.

این نمایشگاه از 31 خردادماه به مدت سه روز در محوطه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپاست.