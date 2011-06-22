مازندران دهه کرامت میزبان قصه گویان خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی عصر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه 100 درصد مخاطبان کانونی دانش آموزان هستند، اظهار داشت: 26 مرکز کانون پرورش فکری در سطح استان

فعال است که از این تعداد 23 مرکز ثابت و دو مرکز به صورت سیار و یک کتابخانه پستی فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی دارد.

وی با اشاره به اینکه کانون پرورش فکری به امرکتابخوانی مخاطبان خود توجه ویژه ای دارد، افزود: مراکز کانون پرورش فکری استان دارای بیش از شش هزاجلد کتاب برای سنین مختلف است که آموزش های مختلف از طریق مهارت کتابخوانی صورت می گیرد.

گرجی ادامه داد: کانون پرورش فکری از کودکان ونوجوانان روستاهای دور دست استان غافل نشده و با راه اندازی کتابخانه سیار روستایی توانسته در جذب مخاطب به ترویج کتابخوانی بپردازد.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران از راه اندازی کتابخانه سیار روستایی در لاریجان آمل خبر داد و گفت: فعالیت در بخش سیار روستایی با صرف کمترین هزینه بیشترین بهره برداری از ظرفیتهای دانش آموزان می شود که در این بخش بزودی روستاهای لاریجان آمل تحت پوشش کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران قرارمی گیرد.

وی یادآور شد: 140 مربی کانونی در سطح استان فعالیت آموزش تخصصی را با اولویت امور مربوط به کودکان ونوجوانان

دارند که در این بخش پرورش ذهن کودکان در کنار آموزش های فرهنگی، هنری و ادبی انجام می شود.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه رسالت و ماموریت کانون رابطه مستقیمی با آموزش و پرورش دارد، اظهار داشت: کشف و پرورش استعداد وظیفه ذاتی کانون پرورش فکری است و به آموزش صرف متکی نیست.

وی کشف استعداد مخاطبان کانونی را در این نهاد فرهنگی از طریق خواندن حداقل 20 تا 30 کتاب عنوان کرد و گفت: مرحله اول ورود کودکان و نوجوانان به کانون مربیان می توانند درک کنند که این کودک در کدام بخش از فعالیتهای فرهنگی، هنری وادبی دارای استعداد است و هدایتگری در پرورش استعداد بعد از شناسایی و توانمندی آنان انجام می شود.



گرجی ادامه داد: کودکان و نوجوانان بر اساس استعداد های کشف شده به سمت 40 عنوان فعالیت تعریف شده کانونی هدایت می

شوند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران با تاکید براینکه کانون به دنبال تشکیل کلاس برای دانش آموزان نیست اظهار داشت: کانون پرورش فکری تنها به کمیت مخاطبان خود نمی پردازند بلکه برای اجرای اهداف خود حتی برای یک دانش آموزی که از این نهاد فرهنگی، هنری وادبی استقبال کند کلاس را تشکیل می دهد.

وی ایجاد سالن های سینمایی در کانون پرورش فکری را گامی نوین در جهت تعالی ذهن کودکان و نوجوانان دانست و افزود: کودکان و نوجوانان نیاز دارند که سینمایی مربوط به خود داشته باشند و فیلم های متناسب با سنشان اکران شود که در این بخش کانون پرورش فکری توانسته است در تمام مراکز کانونی استان سینما کودک را ایجاد و مخاطبان کانونی بعد از پخش فیلم به نقد و تحلیل فیلم ها می پردازند.