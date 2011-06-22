واقعه هفتم تیر سند مظلومیت انقلاب اسلامی است

گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفتم تیر در شهرستان پلدختر افزود: ضروریست تمامی نهادها و سازمانها با اجرای برنامه های مناسب و برگزاری مجالس گرامیداشت شهدای هفتم تیر، این فاجعه عظیم را که در آن ملت ایران 72 سرمایه انقلاب اسلامی و در راس آنان شهید مظلوم دکتربهشتی را از دست دادند به جوانان معرفی کنند.

وی ثمره حادثه هفتم تیر سال 60 را سربلندی ملت و آشکارشدن ماهیت پلید دشمنان این مرز و بوم دانست و عنوان کرد: با عنایت پرودگار و با روشن شدن ماهیت پلید منافقان در این حادثه دشمنان نتیجه معکوس گرفتند و نظام اسلامی تثبیت شد.

حجت الاسلام صرفی پور از شهید بهشتی به عنوان اسلام شناسی توانا، سیاستمداری مقتدر و ملتزم به ولایت فقیه و ... نام برد.

امام جمعه پلدختر با اشاره به شخصیت والای شهید بهشتی و یاران با وفای انقلاب اسلامی بر لزوم تبیین و تشریح ابعاد مختلف شخصیتی و مدیریتی این شهید مظلوم و همچنین فاجعه هفتم تیر برای نسل جوان جامعه تأکید کرد.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه در سخنانی گفت: هفتم تیرماه، روز ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی است که تلخ کامی فراوانی در پی داشت، ولی خون‌های پاک آن عزیزان باعث تثبیت و حیات مجدد انقلاب اسلامی شد.

فریدون رشیدی با بیان اینکه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین کوردل و ایادی استکبار نقطه سیاهی در کارنامه این گروهک پلید است افزود: این حادثه برای همیشه تاریخ در اذهان جهانیان به عنوان اوج ددمنشی و جنایتکاری مستکبران ثبت شد.

وی یادآور شد: بدون تردید، شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی حقی بسیار بزرگ بر انقلاب دارد و باید افکار، اندیشه‌ها، خدمات و ابعاد شخصیتی این شهید و حتی دیگر شهیدان شاخص این فاجعه به جامعه به ویژه نسل جوان کشور شناسانده شود و باید مظلومیت و حقانیت این شهدای والامقام و ابعاد فاجعه هفتم تیر و پیامدهای آن همواره برای نسل‌های آینده تبیین شود.

فرماندار پلدختر از همه دستگاه های اداری شهرستان خواست با تمام امکانات در راستای فراهم کردن زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آئین گرامیداشت شهدای هفتم تیر تلاش کنند.