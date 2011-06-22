تعداد داوطلبان کنکور در پلدختر 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضاعلی محمودوند در جلسه هماهنگی و نحوه برگزاری کنکور سراسری در پلدختر در سخنانی اظهار داشت: در سال گذشته دوهزار و577 داوطلب در کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پلدختر شرکت کردند.

وی افزود: در کنکور امسال دوهزار و 105 داوطلب شرکت می کنند که نسبت به سال گذشته 12درصد تعداد داوطلبان کاهش یافته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پلدختر گفت: در آزمون رشته ریاضی و فیزیک که صبح پنجشنبه 9تیرماه امسال برگزار می شود 243 نفر داوطلب شرکت می کنند که از این تعداد 128 زن و 115مرد می باشند.

وی افزود: در عصر پنجشنبه گروه هنر با 26 داوطلب که شامل 14 زن و 12 مرد است به رقابت می پردازند.

محمودوند گفت: صبح جمعه دهم تیرماه نیز یک هزار و 65 داوطلب در رشته علوم تجربی که شامل 674 زن و 391 مرد هستند شرکت می کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پلدختر افزود: در عصر جمعه در رشته زبان خارجه 103 داوطلب شرکت می کنند که از این تعداد 64 زن و 39 مرد می باشند.

محمودوند ادامه داد: در صبح شنبه 11 تیرماه در رشته علوم انسانی 668 داوطلب شرکت می کنند که از این تعداد 347 زن و 294مرد هستند.