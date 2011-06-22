به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بحث بسیار مهم در دستگاه قضا مسئله پیشگیری از جرم و پرونده های قضایی است.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین قضات در دستگاه قضا و مثبت ارزیابی کردن عملکرد و کارنامه قوه قضائیه در 22 ماه گذشته اظهار داشت: اگر مجموعه توانایی ها و استعدادها را برای بهبود وضعیت دستگاه قضا در نظر بگیریم به طور کلی می توان ارزیابی مثبت از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته داشت.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم تصریح کرد: در قانون اساسی اهداف بلندی برای دستگاه قضایی تعریف شده که با آن وضعیت خیلی فاصله داریم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه استراتژی خاصی در پیشگیری از جرم می بایست در دستور کار قرار گیرد افزود: به همین منظور معاونت پیشگیری در دستگاه قضا طراحی شد که تاکنون توانسته کارهای خوبی انجام دهد. البته پیشگیری از جرم فقط به دستگاه قضا محدود نمی شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سرمنشاء بسیاری از جرائم بیرون از دستگاه قضایی است ادامه داد: تعامل با سایر دستگاهها یکی از برنامه هایی است که دستگاه قضا برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی در دستور کار خود قرار داده است.

وی به مسئولیت دستگاههای مختلف در پیشگیری از جرم اشاره کرد و افزود: در این زمینه قوانین مختلفی تبیین شده که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه زمینه های جرم خیزی بسیار متنوع است به بحث مصالحه اشاره کرد و گفت: برخی از موارد در شوراهای حل اختلاف به همین ترتیب حل و فصل می شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در بحث جرم زدایی لایحه ای در مجلس وجود دارد افزود: اگر این لایحه پیگیری شود و به سرانجام برسد تا حدی مشکلات حل می شود.

وی در ارتباط با بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: اگر میزان ورودی پرونده ها را ببینیم فکر می کنم مردم با ما همدردی خواهند کرد به طوری که در سال جاری در حدود 13 میلیون پرونده کیفری و حقوقی مواجه هستیم که اگر پرونده های اجرای احکام را در نظر بگیریم نزدیک به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد. البته این به این معنا نیست که به همین تعداد جرم داریم بلکه یک جرم ممکن است به دفعات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر چرخیده باشد و عملیات حقوقی بر روی آن انجام گرفته باشد لذا نمی توانیم آمار دقیقی از جرایم بدهیم ولی قطع به یقین میزان جرایم از تعداد پرونده های قضایی کمتر است.

آیت الله آملی لاریجانی به کمبود نیرو در دستگاه قضایی از اعم قاضی و کارمند اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده گاهی یک قاضی 150 پرونده را رسیدگی کند که کار طاقت فرسایی است. به همین جهت در سال جاری حدود هزار قاضی را فراخوانده ایم که مراحل گزینش آنها در حال انجام است.

رئیس دستگاه قضا همچنین به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه قوه قضائیه می تواند هر سال 800 قاضی و هزار کارمند را جذب کند.