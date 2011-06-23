به گزارش خبرنگارمهر، از میان بازیکنان پایتخت نشین تیم ملی بانوان کشورمان نیلوفراردلان کاپیتان و فرشته کریمی هافبک هجومی این تیم میهمان خبرگزاری مهر بودند. کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشور برایمان از همدردی سرمربی هلندی تیم ملی اردن می گوید و از این که صد بار دیگر هم حذف شوند به افتخار حجابشان دور افتخار می زدند و پرچم ایرانمان را در آغوش می گیرند. از این دو ملی پوش از صحنه های ماندگار بازی با اردن پرسیدیم.

* خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: اشکهای شما در مسابقه با اردن اشک ما را هم در ایران درآورد کمی از حال هوای آن روز برایمان بگویید؟

- نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی بانوان: روز اولی که وارد اردن شدیم در جلسه کادر فنی که من هم به عنوان کاپیتان حضور داشتم اعلام کردند تیم ما نمی تواند بازی کند اما امیدوار بودیم که شاید اجازه بدهند بازی کنیم، بنابراین به بچه ها نگفتیم. مسئولان تیم تلاش خود را تا روز مسابقه انجام دادند اما نتیجه نداد.

روز بازی بچه ها به زمین مسابقه آمدند، حتی خودشان را برای بازی گرم کردند اما زمانی که ناظر بازی و داور آمدند که بچه ها را چک کند، قطعی شد که نمی توانیم بازی کنیم. وقتی صد درصد اعلام شد لحظه خیلی بدی بود. فکر کنید بچه ها برای این مسابقات 6 تا 7 ماه در اردوهای سخت بودند و در گرما و سرما تمرین کردند و دوست داشتند در این مسابقات نتیجه بگیرند. شاید اول شدن در این گروه کمی سخت بود اما صعود به دور بعد کاری نبود که نتوانیم انجام دهیم.

*شما اولین نفری بودید که گریه کردید؟

- اردلان: خیلی امیدوار بودیم که مسابقه برگزار شود. اولین نفری که گریه کرد خود من بودم و بعد خانم ایراندوست و دکترهای تیم هم به گریه افتادند. بچه ها مبهوت ما را نگاه می کردند که چه اتفاقی افتاده است، چرا ما گریه می کنیم. وقتی آنها هم متوجه موضوع شدند خیلی ناراحت شدند. البته این حس در بچه ها بیشتر بود زیرا من دو روز زودتر از بچه ها فهمیده بودم که احتمال دارد نتوانیم بازی کنیم.

* انگیزه بچه ها برای این بازی چطور بود؟

اردلان: انگیزه بچه ها برای این بازی زیاد بود زیرا دیده بودند که تیم اردن ضعیف شده و مطمئن بودند این تیم را می برند اما متاسفانه یا خوشبختانه اجازه نداند که بازی کنیم. خیلی لحظه غم انگیزی بود. این همه تلاش کردیم، وقتی قرار بود به نتیجه برسد اجازه بازی ندادند.

*مثل این که بازیکنان تیم آخرین نفرهایی بودند که متوجه این موضوع شدند حس شما وقتی سوت پایان را شنیدید چه بود؟

فرشته کریمی: شب قبل و حتی روز مسابقه با اردن خیلی شاداب و با انگیزه بودیم. به خودمان اطمینان زیادی داشتیم. اصلاً خبر نداشتیم که فیفا با پوشش ما مخالفت کرده است. یک نفر جلوی آینه با دقت موهایش را داخل می‌کرد تا یک تار مویش هم مشخص نباشد، یک نفر حرکات کششی انجام می‌داد، هرکس به کاری مشغول بود.

هیچکدام خبر نداشتیم. در رختکن لباس هایمان را پوشیدیم و منتظر ناظر بودیم لباس هایمان را چک کند تا اینکه نیلوفر شروع به گریه کرد. نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده است و در گوشی با هم حرف می زدند و به ما بازیکنان هم چیزی نمی گفتند. ناظر بازی گفت باید یقه لباس هایتان را بردارید که باعث تعجب ما شد. او گفت باید داور اعلام کند که می توانید بازی کنید یا نه. ما هم با ذوق رفتیم در زمین خودمان را گرم کردیم، حتی داور هم با ما خودش را گرم و با روی خوش صحبت کرد. ماهم فکرکردیم قبول کرده است. دو تیم با هم دست دادیم و سرودهای ملی خوانده شد اما داور سوت پایان را زد و گفت می توانید زمین را ترک کنید.

* مثل این که ناظر ایرانی الاصل بحرینی هم کمی بیشتر از معمول سخت گرفته است؟

ــ اردلان: نه، او به عنوان ناظر آمد، لباسهای ما را چک کرد. در جلسه کمیته فنی هم گفته بود لباس ما مشکل دارد. این مقررات فیفا است و به ناظر ربطی ندارد. فیفا اعلام کرده است حتی آقایان در زمستان هم نمی توانند لباس یقه اسکی بپوشند. خود او هم خیلی ناراحت بود. مربی هلندی تیم اردن هم آمد و ما را دلداری داد و با همراه ما اشک ریخت. گفت حق شما خیلی پایمال شد. شما به عنوان یک خانم مسلمان حق دارید فوتبال بازی کنید. زیرا شعار فیفا این است که فوتبال برای همه است اما با این حرکت نشان داد در حال حاضر فوتبال برای بانوان مسلمان تعطیل شده است.

* کشورهای مسلمان دیگر در برابر این محدودیت چه می کنند؟

- اردلان: همه وضعیت مشابهی دارند، برای چند تن از بازیکنان تیم اردن هم این اتفاق افتاد که اتفاقا بازیکنان قوی نیز بودند اما به خاطر حجاب بازی نکردند و مربی افراد دیگری را جایگزین کرد.



کریمی: برای کشورهای غرب آسیا که خودشان مسلمان هستند فرقی نمی کند در دور اول یکی از بازیکنان قوی اردن به دلیل مسئله حجاب نمی توانست بازی کند که سرپرست تیم مان یک کلاه و یقه به او داد و در مقابل ما بازی کرد.

*انگار هنگام برگشت هم با مشکلاتی روبرو بودید؟

- اردلان: برگشت ما مصادف شد با تعطیلات خرداد ماه برای همین بلیت بازگشت به تهران پیدا نمی شد. بنابراین سه گروه شدیم و به تهران بازگشتیم. ماندن در آنجا هم برای ما سخت بود. زیرا می دیدم باقی تیم ها دارند تمرین می کنند و ما نمی توانیم بازی کنیم. دیدن این شرایط برای ما سخت بود.

* گفته می شد بعضی از بازیکنان تیم بعد از این اتفاق سرخورده و ناامید شدند؟

ــ اردلان: نه من نشنیدم که کسی بریده یا خسته شده باشد. هرچند هر کسی یک سقف آرزو دارد و شاید بعضی ها اصلا نه آرزویی دارند و نه سقف آرزویی. این اتفاق برای اولین بار نبود که برای ما رخ می داد. یکبار که برای مسابقه با تیم برلین عازم آلمان بودیم، دو ساعت قبل از پرواز اعلام کردند که نمی توانیم برای بازی برویم در حالی که ما کلی تمرین کرده بودیم.

* برای شرکت در اردوها پول هم می گیرید؟

-اردلان: نه پول نمی گیریم. بازیکنان از باشگاه هایشان پول می گیرند.

* قرارداد بازیکنان خانم چقدر است؟

کریمی : سقف قرارداد ما خیلی کم است و اصلا با قراردادهای آقایان قابل مقایسه نیست. رقم ها طوری است که تنها خرج ورزش خودمان در می آید.

*بهترین بازیکن چقدر می گیرد؟

- کریمی: پنج میلیون تومان برای یکسال.

*سرانجام لباس هایتان چه می شود؟

ــ اردلان: این مشکلی است که باید فدراسیون حل کند.

* در فوتسال هم همین نوع پوشش را دارید؟

ــ اردلان: ما فوتسال را هم با پوشش کامل بازی می کنیم. در کل این پوشش برای این است که بازی ها ضبط شود و برای جذب اسپانسر امکان پخش تلویزیونی هم داشته باشیم.

* پس سقف پایین قرارداد به دلیل نبود اسپانسر است؟

-اردلان: وقتی اسپانس حق پخش تلویزیونی ندارد بر اساس چه منطقی تبلیغات دهد.

* حمایتهای داخلی و بین المللی بعد از این ماجرا چقدر در روحیه شما تاثیر گذاشت؟

- اردلان: این حمایت ها تا به حال خوب بوده است اما به شرطی که ادامه پیدا کند و باعث شود ما بتوانیم دوباره فوتبال بازی کنیم نه این که فوتبال بانوان با وجود استعداد خوب بچه ها تعطیل شود.



کریمی: همه ما را حمایت کردند حتی بازیکنان اردن و تماشاگران بحرینی از این پیروزی خوشحال نشدند و تماشاگران آنها زمانی که ما دور افتخار زدیم برای ما دست می زدند و بعضی ها هم اشک می ریختند. حتی مربی تایلند نیز پیشنهاد داد در همان زمان دیدار رسمی ایران با آنها به پاس قدردانی و حمایت از ما بازی دوستانه ای برگزار شود اما ما روز قبل از آن قصد بازگشت به کشور را داشتیم.

* آیا داشتن حجاب در کیفیت بازی شما تاثیری داشته است؟

اردلان: نه ما هیچ مشکل خاصی با پوشش اسلامی نداریم. در زمستان ها بهتر هم هست زیرا ما را گرم می کند. اما تابستان به دلیل گرما کار سخت می شود ولی با دل و جان شرایط مان را قبول کردیم. من هر پیشرفتی که کرده ام با همین حجاب بوده است. به نظر من فیفا دارد سخت گیری می کند. فیفا باید برای خانم های مسلمان هم شرایطی قائل شود تا بتوانند با حجابشان فوتبال بازی کنند. درست است که فوتبال بانوان ما زیاد پررنگ نیست اما توانسته ایم در مسابقات غرب آسیا قهرمان شویم و جای پیشرفت داریم. هنوز هم امیدواریم این مشکل رفع شود زیرا ما الان تیم های نوجوانان و جوانان خوبی داریم که اگر روی آنها سرمایه گذاری شود چند سال آینده تیم بزرگسال خوبی خواهیم داشت.

*چقدر این اقدام شما در معرفی فوتبال بانوان موثر بود؟

اردلان: این موضوع فوتبال بانوان را به جامعه معرفی کرد. قبل از این اتفاق شاید خیلی ها نمی دانستند که ما فوتبال بانوان داریم اما حالا وقتی ما را با لباس ورزشی می بینند مردم کنجکاو می شوند. از شرایط ما می پرسند و خیلی از آنها هم به باحجاب بودن ما افتخار می کنند.



کریمی:اگر حتی بازیها را می بردیم و به مرحله بعد صعود می کردیم تا این اندازه فوتبال بانوان در سطح جامعه مطرح نمی شد. مردم وقتی ما را می دیدند خوشحال بودند و ابراز خرسندی می کردند.

*ا گر دوباره این اتفاق بیفتدد باز هم چنین عکس العملی نشان می دهید؟

- کریمی و اردلان : اگر صد بار هم همچنین اتفاقی می افتاد چنین کاری را می کردیم.

* تفاوت شما به عنوان بانوان فوتبالیست با حجاب در مقایسه با بازیکنان سایر تیمها در چیست؟

- کریمی : بزرگترین آرزوی همه ما رفتن به جام جهانی بود. یکی از دلایل علاقه ما برای رفتن به جام‌جهانی همین داشتن حجاب بود. با حجاب بیشتر توی چشم هستیم. بقیه تیم‌ها همه مثل هم هستند، اما وقتی ببینند ما با حجاب تمرین می‌کنیم، کنجکاو می‌شوند و دلشان می‌خواهد بازی ما را ببینند. این برای ما انگیزه‌ای می‌شود که بهتر بازی کنیم. اگر فیفا پوشش ما را قبول کند، خیلی خوب می‌شود. ما نمی‌خواهیم این پوشش را برداریم و فوتبال بازی کنیم. در واقع حاضر نیستیم به خاطر فوتبال از حجاب‌مان بگذریم. ما یک قدم برداشتیم آن‌ها هم یک قدم بردارند. امیدوارم مسئولان فیفا راضی شوند و بتوانیم باز هم در مسابقات شرکت کنیم.

* در آسیا مشکلی ندارید ؟

اردلان : در آسیا مشکلی نداریم زیرا AFC پوشش مقنعه ما را هم پذیرفته است. حتی بعد از پذیرش پوشش اسلامی پنج، شش تیم به بازی های غرب آسیا اضافه شد .

* فکر می کنید اگر بازی می کردید در گروهتان چندم می شدید؟



اردلان : با توجه به افت تیم اردن حتما پیروز این میدان بودیم و توانایی کسب امتیاز از ازبکستان و ویتنام را هم داشتیم اما ما معمولا مغلوب سرعت تیمی تایلند هستیم. به نظر در گروهمان دوم می شدیم.

* در داخل کشور حمایتها چطور بود؟

- کریمی: خانم اکبرآبادی در سخنانی گفت این باخت به اندازه مدال طلای المپیک ارزش داشت اما در حد مدال برنز نیز از ما حمایت نشده است. تقدیر و تشکری که از قهرمانان المپیک آسیایی شد با حمایتها از ما قابل مقایسه نیست.



ــ اردلان: البته این حمایتها و تقدیرها قراراست به زودی اتفاق بیافتد و در همین جا از مشاور امور زنان ریاست جمهوری برای تقدیر و حمایتشان تشکر می کنم.

درابتدای دیدار ملی پوشان از خبرگزاری مهر پیام تیرانداز مدیرکل اخبارداخلی خبرگزاری مهر با بیان این که دنیا ثابت قدم بودن شما را در اعتقاداتتان تحسین کرد، گفت: شما با این حرکت کسانی را که ادعای تساوی حقوق زن و مرد دارند به چالش کشیدید. این حرکت نشان داد نگاه غرب به زن نگاهی ابزاری است.

او ادامه داد: پیامی که برای انتقالش رسانه ها مدت ها زمان لازم داشتند، شما با چند دقیقه با تاثیرگذارترین ابزار منتقل کردید و نشان دادید زن مسلمان ایرانی همیشه در حفظ ارزشهای اسلامی ثابت قدم است.

در ادامه این مراسم خبرگزاری مهر با اهدای هدایایی از حرکت افتخار آمیز این ملی پوشان قدردانی و تشکر کرد.