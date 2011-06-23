210 هسته مردمی پیشگیری از وقوع جرم در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر چهارشنبه در اولین گردهمایی نمایندگان ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی سازمان ها و ادارات دولتی کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 210 هسته مردمی پیشگیری از وقوع جرم در کردستان تشکیل شده و به صورت فعال برنامه های مختلف را در این استان انجام می دهند.

وی گفت: هر هسته مردمی با 10 عضو فعالیت می کند که در این حوزه دادگستری کردستان توانسته است مشارکت و همکاری بیش از دو هزار نفر را در راستای کاهش وقوع جرم در این استان جلب کند که انتظار می رود با فعالیت های مستمر نمایندگان ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در ادارات دولتی سطح فعالیت های کاری این بخش ارتقاء یابد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بیان کرد: ستاد حفاظت اجتماعی استان علاوه بر هسته های عمومی از سال گذشته برنامه های مختلفی را برای تشکیل و راه اندازی هسته های تخصصی ویژه شغل های مختلف آغاز کرده است که این روند نیز کمک زیادی به کاهش وقوع جرم در استان کردستان خواهد کرد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همکاری و مشارکت همه جانبه مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم در استان کردستان گفت: هر چند که دستگاه قضائی از هیچ تلاشی برای برخورد با جرائم خودداری نمی کند ولی باید توجه داشت که بدون مشارکت و همکاری مردم نمی توانیم در این بخش به دستاوردهای مناسبی برسیم.

وی در پایان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را عدم رعایت امر به معروف و نهی از منکر دانست و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر در سطح جامعه این فریضه الهی نادیده گرفته می شود که یکی از برنامه های اصلی ستاد باید احیاء و توجه بیشتر به این فریضه الهی باشد.

در پایان این دیدار احکام نمایندگان ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی سازمان ها و ادارات دولتی استان با حضور رئیس کل دادگتری کردستان اهدا شد و فرید سماواتی از خبرنگاران استان نیز به عنوان مسئول هسته پیشگیری از وقوع جرم خبرنگاران منصوب شد.