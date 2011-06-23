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۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

اردوی آماده سازی تیم سایپا از فردا در سرعین برپا می‌شود

اردوی آماده سازی تیم سایپا از فردا در سرعین برپا می‌شود

اردوی سطح ارتفاع تیم فوتبال سایپا از فردا جمعه در ارتفاعات شهر سرعین اردبیل برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه‌ریزی کادرفنی تیم فوتبال سایپا، بازیکنان این تیم در طول اردوی پنج روزه خود در ارتفاعات سرعین زیر نظر مجید صالح (سرمربی)، بیژن طاهری و سعید رجبی (مربیان)، حمید بابازاده (مربی دروازه بان‌ها) و مسعود مومنی (مربی بدنساز) به تمرینات قدرتی، استقامتی و هوازی خواهند پرداخت.

تمرینات تیم سایپا در زمین چمن "میر" در شهر سرعین اردبیل در دو نوبت صبح و بعدازظهر پیگیری خواهد شد. تیم فوتبال سایپا پس از پشت سر گذاشتن اردوهای داخلی و برگزاری چند دیدار تدارکاتی روز 22 مردادماه برای برپایی اردویی 10 روزه عازم شهر آنکارای ترکیه می شود و در این اردو سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های محلی، سوپرلیگ و یکی از تیم‌های لیگ برتری ایران برگزار می‌کند.

باشگاه سایپا تاکنون اغلب بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده و قرارداد بازیکنانی نظیر ابراهیم صادقی، مهدی خیری، جواد آشتیانی، مجید غلام‌نژاد، امین منوچهری و مرتضی ابراهیمی را تمدید کرده است. پیروز قربانی و محمد منصوری نیز در فصل نقل و انتقالات از تیم مس کرمان به سایپا پیوسته‌اند.

این تیم قرار است یک دروازه بان، یک مدافع و یک هافبک دفاعی دیگر را نیز به جمع بازیکنان فصل آینده خود اضافه کند. 

کد مطلب 1342218

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