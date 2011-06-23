به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه‌ریزی کادرفنی تیم فوتبال سایپا، بازیکنان این تیم در طول اردوی پنج روزه خود در ارتفاعات سرعین زیر نظر مجید صالح (سرمربی)، بیژن طاهری و سعید رجبی (مربیان)، حمید بابازاده (مربی دروازه بان‌ها) و مسعود مومنی (مربی بدنساز) به تمرینات قدرتی، استقامتی و هوازی خواهند پرداخت.

تمرینات تیم سایپا در زمین چمن "میر" در شهر سرعین اردبیل در دو نوبت صبح و بعدازظهر پیگیری خواهد شد. تیم فوتبال سایپا پس از پشت سر گذاشتن اردوهای داخلی و برگزاری چند دیدار تدارکاتی روز 22 مردادماه برای برپایی اردویی 10 روزه عازم شهر آنکارای ترکیه می شود و در این اردو سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های محلی، سوپرلیگ و یکی از تیم‌های لیگ برتری ایران برگزار می‌کند.

باشگاه سایپا تاکنون اغلب بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده و قرارداد بازیکنانی نظیر ابراهیم صادقی، مهدی خیری، جواد آشتیانی، مجید غلام‌نژاد، امین منوچهری و مرتضی ابراهیمی را تمدید کرده است. پیروز قربانی و محمد منصوری نیز در فصل نقل و انتقالات از تیم مس کرمان به سایپا پیوسته‌اند.

این تیم قرار است یک دروازه بان، یک مدافع و یک هافبک دفاعی دیگر را نیز به جمع بازیکنان فصل آینده خود اضافه کند.