باید از تمامی ظرفیتهای فرهنگی کردستان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان مریوان اظهار داشت: بهره برداری از تمامی ظرفیت های فرهنگی استان کردستان با مشارکت هنرمندان و فعالان این عرصه به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر در طول سال جشنواره ها و رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری در شهرستانهای استان کردستان برگزار می شود که این رویدادهای فرهنگی با استقبال مناسب مردمی مواجه می شوند که این مهم نشان از توجه ویژه مردم کردستان به فعالیتهای فرهنگی و هنری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با تاکید بر تعامل بیشتر با جامعه فرهنگ و هنر مریوان گفت: با تقویت فرهنگ قناعت، پیشه کردن صبر و اشاعه امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش می توان هنرمندان مریوان را به عنوان یک سفیر فرهنگی و پیام آور هنر انقلاب معرفی کرد.

میمنت آبادی بیان کرد: شجاعتهای مردم مریوان در هشت سال دفاع مقدس و تدین این شهر مرزی همه دست اندرکاران فرهنگ و هنر را به کار مضاعف با روحیه ای جهادی وا داشته و در مقابله با جنگ نرم دشمنان، این همت باید در مریوان با برنامه های کلان و متنوع فرهنگی و هنری دوصد چندان باشد.

در پایان این مراسم ابراهیم محمد حسینی از نیروهای جوان و بومی استان کردستان که دانش آموخته رونامه نگاری است به عنوان رئیس جدید اداره ارشاد شهرستان مریوان منصوب شد.

در سابقه فعالیتهای کاری ابراهیم محمد حسینی رئیس دفتری فرماندار مریوان و فعالیت در نشریات مختلف خبری استان کردستان به چشم می خورد.