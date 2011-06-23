بررسی ثبت جهانی حرا/ تعطیلی شناگاههای آلوده در شمال کشور

به گزارش خبرنگارمهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بوده است که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

ثبت جهانی دنا در یونسکو

در هفته ای که گذشت مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست اعلام کرد: پس از ثبت جهانی دنا در تیرماه امسال منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یکی از کاندیداهای ثبت جهانی در یونسکو است.

وی با بیان اینکه با ثبت ذخیره گاه دنا در تیرماه سال جاری تعداد ذخیره گاههای جهانی ما به 10 عدد می رسد اعلام کرد: اگرچه پتانسیل مناطق حفاظت شده ایران برای ثبت جهانی بسیار بالاست و کمیته فنی 241 منطقه را واجد شرایط لازم برای ثبت جهانی می داند ولی باید واقع بین باشیم زیرا این پروسه طولانی است و تا پایان برنامه 5 ساله پنجم ماکزیمم 3 ذخیره گاه دیگر را می توانیم در یونسکو ثبت جهانی کنیم که آنها را کاندید کرده ایم و یونسکو در حال بررسی است.

در حالی که بسیاری از کارشناسان عبور خط لوله دوم از منطقه حفاظت شده تنگ صیاد را عامل به تعویق افتادن ثبت جهانی تنگ صیاد که پیش از این گفته شده بود همزمان با دنا ثبت می شود می دانند این مقام مسئول گفته است عبور خط لوله جدید در حریم قانونی وزارت راه بوده و آسیبی به این به این منطقه نمی رساند. همچنین طولانی شدن پروسه بررسی در یونسکو برای ثبت جهانی یک اثر طبیعی است و ربطی به این قضیه ندارد.

شناگاههای آلوده تعطیل می شوند

هفته گذشته معاون دریایی سازمان محیط زیست اعلام کرد: امسال هم دستور العمل محیط زیست برای بررسی شناگاهها به ستاد طرح های سالم سازی استانهای شمالی همچون سال گذشته ابلاغ شده و این محل ها در صورت آلودگی تعطیل می شوند.

به گفته وی مواردی که سال گذشته در دستورالعمل بررسی شناگاهها ابلاغ شده بود کماکان ادامه دارد. البته این دستورالعمل امسال برای بازبینی به کارشناسان محیط زیست و وزارت بهداشت ارائه شده که تا چند روز آینده نظرات خود را اعلام می کنند و در صورتی که تغییرات نهایی شود به استانها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه شنا کردن مردم در مکانهای آلوده نگران‌کننده است، گفته است: مردم وقتی از شرایط نامناسب شناگاهها آگاهی داشته باشند از شنا کردن در این‌مکانهای آلوده که حتی در مواقعی آلوده به فاضلاب انسانی هستند خودداری می کنند.

مشاهده یوزپلنگ آسیایی در ذخیرگاه زیست کره توران

در هفته گذشته سه قلاده یوزپلنگ آسیایی با تلاش محیط بانان بار دیگر و برای ششمین مرتبه از ابتدای سال جاری در ذخیره گاه زیست کره توران مشاهده شد. به گفته کارشناس پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در سه ماهه نخست سال جاری جمعاً تعداد 17 قلاده یوز مشاهده شده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سالهای قبل این آمار مشاهدات، روند رو به رشدی را نشان می دهد.

کشت وتیور در خوزستان

در حالی که متخصصان گیاه‌شناسی گیاه وتیور را یک گونه غیربومی مهاجم توصیف کرده اند و کشت آن را منجر به نابودی گیاهان بومی می‌دانند رئیس انجمن ترویج و توسعه این گیاه در هفته گذشته گفت: این گونه در بیش از 120 کشور جهان ترویج و توسعه یافته و بیش از 800 سازمان مردم نهاد از کارکردهای مختلف آن بهره می برند.

احتمال مرگ و میر مجدد آبزیان به دلیل کشند در شهریور

این هفته مدیرکل محیط زیست استان هرمزگان با بیان اینکه میزان سلولهای عامل بروز پدیده کشند قرمز خرداد امسال به بیش از7 میلیون سلول در لیتر رسیده هشدار داد: در صورت پایداری این پدیده شهریور امسال علاوه بر انتشار بوی نامطبوع، باز هم با مرگ و میر انبوه آبزیان مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل بروز کشند ورود فاضلاب تصفیه نشده به آب دریاست گفت: طرح تصفیه فاضلاب بندر عباس که از سال 70 آغاز شده و تا پایان امسال کامل می شود برای یک جمعیت 300 هزار نفری در نظر گرفته شده است در حالیکه جمعیت بندر عباس 500 هزار نفر است.

همچنین با واگذاری مسکن مهر نیز باز هم به حجم فاضلابهای مسکونی بندر عباس افزوده می شود که بایستی برای جلوگیری از ورود این فاضلاب به دریا طرحهای تکمیلی و تصفیه خانه های جدید در نظر گرفته شود.

اجرای طرح ملی پایش ماهواره ای عرصه های منابع طبیعی

این هفته دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها و با همکاری پژوهشگاه هوا فضا اولین نشست مقدماتی در راستای تحقق اهداف این طرح با حضور رئیس سازمان جنگلها و رئیس سازمان هوا فضا برگزار کرد و بررسی میزان تخریب و تصرف منابع طبیعی و تغییرات کاربری اراضی ملی، استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت کشف زودهنگام آتش سوزی و ایجاد سامانه هوشمند کنترل و مدیریت نیرو درعرصه های منابع طبیعی از جمله مواردی است که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

اطلاع رسانی در خصوص میزان بالای اشعه فرابنفش

در حالی که در هفته ای که گذشت موضوع اشعه ماورای بنفش به موضوعی جنجالی در مطبوعات بدل شده و دامنه آن حتی تا شورای شهر تهران رسیده است.

یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته که اشعه ماورای بنفش در روزهای اخیر افزایش نیافته بلکه به تازگی اندازه گیری می شود و البته میزان آن خطرناک است.

وی عنوان داشته که اخیرا ما اندازه گیریهایی را در مورد آلاینده های هوا و موارد مشابه آن انجام می دهیم که اندازه گیری اشعه ماورای بنفش نیز با دستگاههایی که به تازگی خریداری شده است، انجام می شود.

به گفته رشیدی، این اصلا ربطی به این ندارد که این موضوع تازه و جدید است و میزان ماورای بنفش به تازگی بالا رفته است. میزان تابش خورشید در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی زیاد است به همین دلیل اشعه ماوراء بنفش که بخشی از تابش خورشیدی است در بسیاری از روزهای فصل تابستان بالاست.

جنگلهای حرا تا پایان سال 2011 ثبت جهانی می شوند

بالاخره علی سلاجقه، رئیس سازمان جنگلها و مراتع در این هفته اعلام کرد: براساس آخرین مذاکرات با مسئولان یونسکو به احتمال زیاد جنگلهای حرا در جنوب ایران تا پایان سال جاری میلادی در یونسکو ثبت جهانی می شوند.

وی افزود: البته جنگلهای هیرکانی در شمال ایران که تنها بازمانده های دوران سوم زمین شناسی در دنیا هستند اهمیت بسیار زیادی دارند و ما پیگیر ثبت جهانی آنها هستیم ولی تصور می کنم ثبت جهانی جنگل های حرا پیش از ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و تا پایان سال جاری میلادی انجام شود.

پیش از این نماینده یونسکو در ایران از ترجیح یونسکو برای ثبت جنگلهای هیرکانی و دیگر اکوسیستمهای ایران نسبت به جنگلهای حرا خبر داده بود.

اجرای طرح ملی محیط یار در سراسر کشور آغاز شد

در هفته گذشته طرح ملی محیط یار در سطح دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی با حضور رئیس جمهور به صورت سراسری در کشور آغاز شد. این طرح که بر اساس منشور و میثاق نامه‌ای در جهت پیوند میان محیط زیست و آموزش پرورش تدوین شده ، پس از این در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

تنها راه نجات دریاچه ارومیه تامین حقابه از رودخانه‌های اطراف است

اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه گفته است که از چهار مصوبه دولت مبنی بر بارورسازی ابرها، انتقال آب از دریای خزر و رو دخانه ارس، بهینه کردن سیستمهای آبیاری در استان و دادن 20 درصد از حقابه دریاچه ارومیه از 35 رودخانه اطراف برای نجات دریاچه ارومیه تنها مورد آخر عملی و قابل اجراست.

وی عنوان داشته که تنها راهکار نجات دریاچه ارومیه برای جلوگیری از تبدیل باقی مانده آن به بیابان، تامین 20 درصد از حقابه این دریاچه از 35 رودخانه اطراف است. باید تا دیر نشده و ذخیره آب پشت سدها زیاد است حقابه دریاچه ارومیه از این آبهای ذخیره شده تامین شود.

سرمایه‌گذاری 3.6 میلیارد دلاری برای اسقاط خودروهای فرسوده

هفته گذشته معاون رئیس جمهور با اشاره به سرمایه گذاری 3.6 میلیارد دلاری دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده در برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد: تا کنون بیش از یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشوراسقاط و خارج شده و علاوه براین تعداد اسقاط بیش از دو میلیون و 155 هزار دستگاه خودروی فرسوده دیگر هم در دستور کار دولت در برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است.

شنا در خزر خطرناک اعلام شد

در هفته ای که گذشت پس از سپری کردن روزهای گرم اول هفته که دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور از 40 درجه سانتیگراد گذشت روز های پایانی هفته همراه با بارشهای پراکنده و و زش باد دمای هوا در برخی استانها از جمله استانهای شمالی و تهران کاهش یافت و شناکردن در دریای خزر در روزهای آخر هفته خطرناک توصیف شد.

همچنین در روزهای ابتدایی هفته از میزان آلاینده ها تا حدودی کم شد و هوای پایتخت پس از مدتها برای سه روز متوالی در شرایط سالم قرار گرفت که البته روز گذشته باز هم به شرایط ناسالم باز گشت.