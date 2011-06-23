افزایش ظرفیت فرآوری طرح عمل آوری ماهی در قشم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیر باز پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در طرح توسعه وعمل آوری ماهی در قشم ظرفیت سردخانه های این طرح قبل از توسعه 220 تن بود که با افزایش 200تنی این ظرفیت به 420تن رسیده است.

وی با بیان اینکه دراین طرح 15 تن به ظرفیت تونل انجماد اضافه شده که با این افزایش ظرفیت تونل انجماد به 30 تن افزایش یافته است، ادامه داد: تونلهای انجماد سرد خانه هایی هستند که دارای سرمای 20تا 25 درجه سانتی گراد زیر صفر است.

وی در خصوص مراحل صدور مجوز افزایش تولید نیز یاد آور شد: پس از ارائه درخواست افزایش ظرفیت از سوی صاحبان صنایع این درخواستها در مدیریت صنایع کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.

دیرباز تصریح کرد: در مراحل بعدی کارشناسان صنایع کشاورزی ضمن بازدید اولیه از محل کارخانه میزان سازگاری این پیشنهاد با واقعیتهای فنی را مورد سنجش قرار می دهند.

به گفته وی در موافقت یا مخالفت باطرح های توسعه وافزایش ظرفیت معیارهایی همچون ظرفیت وتوانایی موتور های خنک سازی و وسعت محل احداث وتوسعه طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

دیرباز عنوان کرد: بر آورد تسهیلاتی که باید در اختیار متقاضی افزایش طرح قرار گیرد و ارائه مشاوره فنی و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات نیز از جمله اموری است که دراین مدیریت در دست انجام است.

وی ابراز داشت: ماهی هایی که به منظور عمل آوری وارد کارخانه هایی از این دست می شوند به منظور آماده شدن برای فریز راهی سرد خانه وسپس برای انجماد بیشتر به تونل های انجماد منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه محصولات کارخانه عمل آوری ماهی در قشم در بسته های 10 تا 18 کیلویی ماهی بسته بندی می شوند، عنوان کرد: محصولات این کارخانه در داخل کشور به شهرهای مشهد تبریز ودر خارج از کشور به صورت عمده به کویت صادر می شود.

تعداد صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بیش از 178 مورد است که به صورت عمده شامل صنایع کشاورزی در بخشهای خوارک دام، سردخانه زیر صفر ویژه انجماد ماهی و سرد خانه بالای صفر ویژه نگهداری مرکبات و صیفی جات و کارخانه تولید پورد ماهی وکارخانجات بسته بندی مرکبات است.