همايون اميري برنز گرفت

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم بوكس كشورمان با سه نماينده در رقابت هاي بوكس دانشجويان شركت كرده بود. محمد عاشري دروزن 60كيلوگرم وروح اله حسيني در وزن 90+ كيلوگرم دو بوكسورديگركشورمان بودند كه در اين رقابت ها حضور داشتند. محمد عاشري قبل از آغاز مسابقات از سوي برگزار كنندگان به دليل عدم تناسب ميان سن و وزني كه اومي خواهد در آن رقابت كند از دور رقابت ها كنار گذاشته شده بود. حسيني نيز برابر حريف اكرايني تن به شكست داده بود و اميري تنها نماينده كشورمان در ديدار با بوكسوري از كشورميزبان شكست خورد تا به مدال برنز اين رقابت ها قناعت كند.

كاروان بوكس كشورمان بامداد سه شنبه به تهران بازمي گردد.