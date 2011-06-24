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۳ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

مسئولان خراسان رضوی تخلفی در اجرای هدفمندی یارانه ها نداشته اند

مسئولان خراسان رضوی تخلفی در اجرای هدفمندی یارانه ها نداشته اند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی خراسان رضوی با بیان اینکه مسئولان خراسان رضوی تخلفی در اجرای هدفمندی یارانه ها نداشته اند، گفت: در اجرای هدفمندی یارانه ها باید 10 بسته حمایتی تهیه و ابلاغ می شد که این اتفاق رخ نداده و پیگیری و رسیدگی این موضوع ضروری است.

حجت الاسلام درویشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 30 درصد از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باید صرف حمایت از صنعت شود که این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است.

 وی با اشاره به لزوم تجمیع تعاونی های مالی و اعتباری در یکدیگر و تشکیل موسسات اعتباری تاکید کرد: بانک مرکزی مهلتی را برای تجمیع تعاونی های مالی و اعتباری و تشکیل موسسه مالی اعتباری داده که باید در اسرع وقت این اقدام محقق شود.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی افزود: برخی از تعاونی های مالی و اعتباری برخلاف فلسفه وجودی خود وام هایی را به افراد داده اند که مشکلات بسیاری در این زمینه بوجود آمده است.

وی افزود: در خصوص پاک سازی نقاشی دیواری میدان فردوسی نیز هیچ شکایتی مبنی بر رسیدگی از سوی آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد ارسال نشده است.

کد مطلب 1342294

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