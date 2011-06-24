دانش آموز همدانی مقام دوم جهان را در دومیدانی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عالمی کمال پور با ثبت رکورد یک دقیقه و 56 ثانیه بعد از دانش آموز مراکشی با یک دقیقه و 54 ثانیه به مقام دوم رسید.

این دانش آموز ورزشکار در سال گذشته از منطقه سردرود همدان در مسابقات دومیدانی آموزشگاههای استان همدان شرکت کرد و به مقام دوم استان همدان دست یافت.

وی با هماهنگی انجمن دومیدانی آموزشگاههای استان همدان و مسئول تربیت بدنی آموزشگاههای سردرود هشت ماه به همدان آمد و به همراه دیگر ورزشکاران ملی پوش همدان زیر نظر مربی به تمرینات حرفه ای پرداخت تا اینکه به عضویت تیم ملی دانش آموزان کشور درآمد.

وی پس از پشت سر گذاردن اردوهای تیم ملی و شرکت در مسابقات جهانی به این موفقیت دست یافت.