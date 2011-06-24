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۳ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

دانش آموز همدانی مقام دوم جهان را در دومیدانی کسب کرد

دانش آموز همدانی مقام دوم جهان را در دومیدانی کسب کرد

همدان - خبرگزاری مهر: دانش آموز کلاس سوم فنی و حرفه ای هنرستان شهید مفتح سردرود همدان در مسابقات جهانی دانش آموزان که در کشور لهستان برگزار شد در رشته دو 800 متر به مقام دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عالمی کمال پور با ثبت رکورد یک دقیقه و 56 ثانیه بعد از دانش آموز مراکشی با یک دقیقه و 54 ثانیه به مقام دوم رسید.

این دانش آموز ورزشکار در سال گذشته از منطقه سردرود همدان در مسابقات دومیدانی آموزشگاههای استان همدان شرکت کرد و به مقام دوم استان همدان دست یافت.

وی با هماهنگی انجمن دومیدانی آموزشگاههای استان همدان و مسئول تربیت بدنی آموزشگاههای سردرود هشت ماه به همدان آمد و به همراه دیگر ورزشکاران ملی پوش همدان زیر نظر مربی به تمرینات حرفه ای پرداخت تا اینکه به عضویت تیم ملی دانش آموزان کشور درآمد.

وی پس از پشت سر گذاردن اردوهای تیم ملی و شرکت در مسابقات جهانی به این موفقیت دست یافت.

کد مطلب 1342297

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