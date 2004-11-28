سرنوشت قرآن تاريخي نگل همچنان نامعلوم است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" ، قرآن تاريخي نگل در قطع رحلي بزرگ بوده ، جلد آن از چرم و به رنگ قهوه اي تيره است. صفحات قرآن ضخيم و به علت تشابهي كه با پوست دارد در بين مردم به پوست آهو شهرت يافته است.



خط قرآن كوفي و داراي اعراب و نقطه در قسمت سرسوره ها بوده و شماره هاي آيات مطلا و مزين به نقوش گياهي است.



براساس شواهد ، شيوه نگارش و اعراب گذاري احتمالا اين قرآن در سده هاي چهارم يا پنجم هجري قمري نگاشته شده است.



اين قرآن در داخل مسجدي قديمي در روستاي نگل نگهداري مي شد. مردم اين روستا باور دارند كه قرآن نگل يكي از چهار قرآني است كه در زمان خليفه سوم (عثمان بن عفوان) به رشته تحرير در آمده و به چهار نقطه جهان ارسال شده است.



به همين جهت مردم اين منطقه اعتقاد زيادي به اين كلام الهي دارند ، به طوري كه قسم دروغ به آن را گناهي بزرگ و نابخشودني مي دانند.

چگونگي انتقال اين قرآن به روستاي نگل مشخص نيست ، اما با توجه به گفته ها و حكايت عامه مردم ، اين قرآن تاريخي در دوران صفويه از دل خاك پيدا شده و در مسجد قديمي روستاي نگل ، به منظور زيارت اهالي منطقه قرار داده شده است.



روستاي نگل مركز دهستاني است به همين نام از توابع بخش كلاترزان سنندج ، كه در 65 كيلومتري غرب سنندج و در مسير جاده سنندج و مريوان واقع شده است.

قرآن ارزشمند نگل يكي از نفيس ترين قرآن هاي خطي موجود در ايران است كه بر اثر سرقت‌هاي پياپي و عدم حفاظت دقيق از آن دچار صدماتي شده است .

پيش از اين نيز اين قرآن در سال 1371 مورد سرقت قرار گرفت كه با تلاش نيروي انتظامي در سال72 طي مراسمي با شكوه به روستا برگردانده شد.

سرقت اخير قرآن نگل مرداد ماه امسال اتفاق افتاد كه تاكنون خبري از آن نشده و پيگيري هاي لازم براي يافتن اين قرآن تاريخي همچنان ادامه دارد .



