تجهيز مدارس دخترانه به پيست اسكيت و دوچرخه

حميرا رحيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر همچنين با اشاره به اينكه در سال تحصيلي جاري بيش از 100 ميليون تومان براي با نشاط سازي مدارس اختصاص يافته است ، افزود : در طرح بانشاط سازي مدارس دخترانه سعي شده است كه به نيازهاي روحي دختران پاسخ داده شود و امكانات تفريحي و ورزشي مناسبي در اختيارشان قرار گيرد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه در طرح با نشاط سازي مدارس ، مدارس دخترانه به تجهيزاتي همچون بارفيكس ، آلاچيق و فضاي سبز مجهز مي شوند ، از اجراي طرح آهن ياري براي تمام دختران دانش آموز شهرستان هاي استان تهران خبر داد و گفت : در سال تحصيلي جاري تمام دختران دانش آموز مقاطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه تحت پو شش طرح آهن ياري قرار مي گيرند.

مشاور رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران با اشاره به اينكه بايد توجه جدي به بهداشت دختران خصوصا در مقاطع راهنمايي و متوسطه شود ، گفت : دختران دانش آموز شهرستان هاي استان تهران دچار فقر شديد آهن هستند و با اجراي طرح آهن ياري به مدت 16 هفته به آنها قرص آهن داده مي شود.