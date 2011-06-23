شکست غرب پس از 10 سال جنگ در افغانستان/ سه خطای استراتژیک در دو جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" نوشت: تقریبا ده سال بعد از شروع جنگ افغانستان آمریکا مستقیم با طالبان مذاکره می کند. این موضوعی است که "رابرت گیتس" وزیر دفاع سابق آمریکا نیز آن را تایید کرده است. اما اینکه ایالات متحده با چه کسی و درباره چه چیزی می خواهد مذاکره کند هنوز مشخص نیست.

نویسنده در ادامه نوشت: به این ترتیب این اعلان گیتس به ندرت می تواند اهمیت موضوعی و محتوایی داشته باشد و بیشتر اهمیت سمبلیک داشته و این فاجعه بار است. غرب بر اساس واقعیات افغانستان مغلوب این جنگ شده است .

در ادامه آمده است: طالبان می تواند حالا خود را به عنوان پیروز میدان ارزیابی کند. آنها می توانند مذاکره نکنند و فقط منتظر بمانند که غرب نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. 2014 باید آخرین گروه نیروهای خارجی از این کشور خارج شود. به این ترتیب در آن زمان این طالبان است که اساسا سرنوشت افغانستان را در دست خواهد گرفت.

در بهترین حالت طالبان ممکن است با نیروهای تحت حمایت غرب یک قرارداد سست را ببندد که این کشور را در حالت پایدار نگه دارد. در بدترین حالت هم یک برگشت افغانستان به سالهای هشتاد تخمین زده می شود. در آن زمان این کشور دچار جنگها و درگیری شد. یک افغانستان بدون طالبان در هیچ یک از سناریوهای ارزیابی شده برای این کشور نمی تواند وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است که جنگ افغانستان یک خطای البته غیر قابل اجتناب از طرف غرب بود. این جنگ یک افتضاح و عملیات شیطانی به دنبال حادثه 11 سپتامبر بود. این جنگ ابرقدرت آمریکا را در باتلاق افغانستان کشاند و گرفتار کرد. ما دقیقا می دانستیم که به کجا روانه شده ایم. این کشور بالاخره یکی از مراکز نبرد جنگ سرد محسوب می شد. بعضا شوروی سابق در سال 1989 با همان گروههایی مذاکره کرد که حالا آمریکاییها می خواهند با آنها توافق کنند.

نویسنده در ادامه به برشمردن خطاهای غرب در افغانستان پرداخته و نوشت: اولین خطای مهم غرب تکبر و نخوت این بلوک بود. غرب از سال 2001 و در شروع جنگ افغانستان خود را بسیار غنی و قدرتمند احساس می کرد و فکر می کرد هر چیزی بخواهد می تواند خلق کند. اما این توهمی بیش نبود. خطای دوم غرب این بود که با تکیه به توفق و برتری خود جنگ دیگری را (در عراق) به راه انداخت.

خطای سوم غرب این بود که خود را به عنوان یک نیروی خوب و مثبت می دانست غافل از اینکه نقش امپریالیستی نیروهای غربی در افغانستان خود را نشان داده بود. هرگز غرب در این سالها نتوانست نظر اکثر افغانها را به خود جلب کند. مردم این کشور سربازان غربی را به عنوان اشغالگر می دانستند و البته کسی که نتواند خود را از چشم دیگران مورد بررسی قرار دهد قطعا شکست خورده و مغلوب میدان خواهد بود.