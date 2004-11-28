6 كانديدا براي رياست فدراسيون اسكي ثبت نام كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" ثبت نام انتخابات رياست فدراسيون اسكي چهارشنبه گذشته به پايان رسيد و طي آن 6 نامزد براي احراز اين پست نام نويسي كردند كه اسامي آنها عبارتست از :عيسي ساوه شمشكي، محمد علي طالقاني، علي عمران طالقاني ، اسماعيل طبري، سيد عظيم صيد و علي محمد صالح. شايان ذكر است در حال حاضر عيسي ساوه شمشكي رياست فدراسيون اسكي را بر عهده دارد.

گفتني است انتخابات فدراسيون اسكي روز پنج شنبه 24 دي ماه برگزار خواهد شد .